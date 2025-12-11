Caravana „Dar de Crăciun” colindă cele mai modeste case ale eparhiei

Data: 11 Decembrie 2025

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae a dat startul, și în acest an, caravanei „Dar de Crăciun”, parte a proiectului social‑filantropic de anvergură, cu același nume, al Episcopiei Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă”, ajuns la ediția a 8‑a.

În prima zi de mers pe la casele copiilor și vârstnicilor vulnerabili, după Sfânta Liturghie, echipa asociației, coordonată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a poposit în satele Crețești, Rusca, Davidești, Pădureni, Văleni și Urlați, din Protopopiatul Huși, unde 120 de copii au primit în dar geci de iarnă, ghete noi, pulovere și alte articole de îmbrăcăminte, jucării, dulciuri și alimente. Nu au fost uitate nici persoanele în vârstă, singure, cărora, pe lângă alimentele oferite, li se vor asigura și lemne pentru iarnă.

Duminică, 7 decembrie, a venit rândul micuților din parohiile Ursoaia, Toporăști, Armășoaia și Gârceni, din Protopopiatul Vaslui, să primească în casele lor vizita echipei „Filantropia Ortodoxă” Huși. Încărcați de daruri, în glasuri de colinde, la peste 150 de copii li s‑au luminat fețele când s‑au întâlnit cu Moș Crăciun și au primit darurile neașteptate.

Caravana continuă în fiecare zi din această săptămână, echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă”, alături de voluntari, urmând să ajungă în parohii din toate cele trei protopopiate (Huși, Vaslui și Bârlad), la familiile cele mai vulnerabile.

În după‑amiaza zilei de marți, 9 decembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie, însoțit de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a mers, alături de părinți de la Centrul eparhial și de angajații Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, în casele mai multor familii vulnerabile și la mai multe persoane vârstnice, majoritatea imobilizate. Beneficiarii au primit geci de iarnă, ghetuțe noi, îmbrăcăminte, alimente, jucării, dulciuri, ajutoare în bani, lemne de foc și multă bucurie.

Colindele celor din caravană s‑au auzit în satele Trestiana, Grăjdeni, Docăneasa, Valea Lungă, Odaia Bursucani și Grivița, din Protopopiatul Bârlad, pentru aproximativ 200 de copii și vârstnici seara devenind prilej de multă speranță și bucurie a comuniunii.

Caravana continuă în aceste zile și în alte localități din protopopiatele Vaslui și Huși.

Proiectul social‑filantropic „Dar de Crăciun” reunește două componente care au devenit tradiție. Prima dintre acestea este Caravana „Dar de Crăciun”, care colindă satele județului Vaslui și merge direct la familiile numeroase, la copiii lăsați singuri și la vârstnicii aplecați de bătrânețe, cu darurile cele mai necesare.

A doua componentă este „Scrisoare către Moș Crăciun” și se adresează copiilor din cadrul centrelor de zi ale asociației, precum și celor din familiile greu încercate, din cele trei protopopiate ale Episcopiei Hușilor, identificați de preoții parohi, care și‑au pus speranțele și dorințele într‑o scrisoare către Moșul.

1.200 de copii vor primi, în seara zilei de 18 decembrie 2025, în curtea Catedralei Episcopale din Huși, răspuns la scrisorile transmise.