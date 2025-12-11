Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Caravana „Dar de Crăciun” colindă cele mai modeste case ale eparhiei

Filantropie
Data: 11 Decembrie 2025

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae a dat startul, și în acest an, caravanei „Dar de Crăciun”, parte a proiectului social‑filantropic de anvergură, cu același nume, al Episcopiei Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă”, ajuns la ediția a 8‑a.

În prima zi de mers pe la casele copiilor și vârstnicilor vulnerabili, după Sfânta Liturghie, echipa asociației, coordonată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a poposit în satele Crețești, Rusca, Davidești, Pădureni, Văleni și Urlați, din Protopopiatul Huși, unde 120 de copii au primit în dar geci de iarnă, ghete noi, pulovere și alte articole de îmbrăcăminte, jucării, dulciuri și alimente. Nu au fost uitate nici persoanele în vârstă, singure, cărora, pe lângă alimentele oferite, li se vor asigura și lemne pentru iarnă.

Duminică, 7 decembrie, a venit rândul micuților din parohiile Ursoaia, Toporăști, Armășoaia și Gârceni, din Protopopiatul Vaslui, să primească în casele lor vizita echipei „Filantropia Ortodoxă” Huși. Încărcați de daruri, în glasuri de colinde, la peste 150 de copii li s‑au luminat fețele când s‑au întâlnit cu Moș Crăciun și au primit darurile neașteptate.

Caravana continuă în fiecare zi din această săptămână, echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă”, alături de voluntari, urmând să ajungă în parohii din toate cele trei protopopiate (Huși, Vaslui și Bârlad), la familiile cele mai vulnerabile.

În după‑amiaza zilei de marți, 9 decembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie, însoțit de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a mers, alături de părinți de la Centrul eparhial și de angajații Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, în casele mai multor familii vulnerabile și la mai multe persoane vârstnice, majoritatea imobilizate. Beneficiarii au primit geci de iarnă, ghetuțe noi, îmbrăcăminte, alimente, jucării, dulciuri, ajutoare în bani, lemne de foc și multă bucurie.

Colindele celor din caravană s‑au auzit în satele Trestiana, Grăjdeni, Docăneasa, Valea Lungă, Odaia Bursucani și Grivița, din Protopopiatul Bârlad, pentru aproximativ 200 de copii și vârstnici seara devenind prilej de multă speranță și bucurie a comuniunii.

Caravana continuă în aceste zile și în alte localități din protopopiatele Vaslui și Huși.

Proiectul social‑filantropic „Dar de Crăciun” reunește două componente care au devenit tradiție. Prima dintre acestea este Caravana „Dar de Crăciun”, care colindă satele județului Vaslui și merge direct la familiile numeroase, la copiii lăsați singuri și la vârstnicii aplecați de bătrânețe, cu darurile cele mai necesare.

A doua componentă este „Scrisoare către Moș Crăciun” și se adresează copiilor din cadrul centrelor de zi ale asociației, precum și celor din familiile greu încercate, din cele trei protopopiate ale Episcopiei Hușilor, identificați de preoții parohi, care și‑au pus speranțele și dorințele într‑o scrisoare către Moșul.

1.200 de copii vor primi, în seara zilei de 18 decembrie 2025, în curtea Catedralei Episcopale din Huși, răspuns la scrisorile transmise.

 

