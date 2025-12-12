Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lemne de foc pentru 50 de bătrâni vulnerabili din Prahova

Filantropie
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 12 Decembrie 2025

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat vineri, 12 decembrie, o nouă acțiune de binefacere în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. 50 de persoane vârstnice defavorizate, provenite din parohii ale Protoieriei Vălenii de Munte din județul Prahova, au primit câte un metru cub de lemne pentru foc. Acțiunea face parte dintr‑un proiect de durată, care își propune să îi ajute pe cei fără posibilități să își încălzească locuințele pe durata perioadei reci.

De această dată, Federația Filantropia a achiziționat, cu sprijinul Societății Chivotul Mare SRL a Arhiepiscopiei Bucureștilor, 100 mc de lemne pentru foc. Din această cantitate, 50 mc au fost oferiți vineri bătrânilor vulnerabili din localități aflate pe raza Protoieriei Vălenii de Munte. De celelalte lemne de foc vor beneficia, printr‑o acțiune viitoare, vârstnici din parohii ale Protoieriei Urlați.

Prin campania de strângere de fonduri „Ajută un bătrân să zâmbească” se oferă suport pentru prevenirea marginalizării sociale și integrare comunitară persoanelor vârstnice vulnerabile prin achiziționarea de tratamente medicale, combustibili pentru încălzirea locuințelor și produse alimentare de bază, precum și acces la servicii sociale și medicale. Până în acest moment, pe parcursul anului 2025 au fost sprijiniți prin intermediul acestei campanii peste 2.000 de vârstnici vulnerabili, beneficiari ai organizațiilor membre ale Federației Filantropia.

Cei care doresc să ajute pot găsi detalii despre proiect și informații despre modalitățile de donare pe platforma cresc.federatia‑filantropia.ro.

 

