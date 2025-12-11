Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” a ajuns în județul Teleorman

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” a ajuns în județul Teleorman

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 11 Decembrie 2025

Șaizeci de persoane vârstnice din mai multe localități din județul Teleorman au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite, oferite de medici specializați. Campania organizată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române s‑a desfășurat miercuri, 10 decembrie, în localitățile teleormănene Piatra, Fântânele și Viișoara. La acest proiect de suflet a participat și părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social‑filantropic.

Părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță a punctat importanța campaniei de sănătate organizată în județul Teleorman.

„Federația Filantropia a Patriarhiei Române ajută întotdeauna organizațiile membre și pe beneficiarii lor, iar astăzi suntem în cadrul campaniei «Ajută un bătrân să zâmbească!», unde beneficiari ai Asociației «Filantropia Teleormăneană» primesc servicii de control oftalmologic după ce se fac măsurătorile de optometrie. Fiecare beneficiar o să primească gratuit câte o pereche de ochelari, fie de distanță, fie de apropiere. Sunt foarte multe activități pe care le desfășurăm în cadrul acestei campanii. În timpul acesta, de când s‑a răcorit, oferim și lemne. Chiar la finalul săptămânii acesteia, desfășurăm o campanie de oferire de lemne pentru bătrânii vârstnici vulnerabili din Arhiepiscopia Bucureștilor. Apoi vom pregăti și cadourile pentru sărbătoarea Crăciunului, și vorbim aici despre alimente neperisabile și medicamente. De asemenea, oferim în perioada aceasta și produse igienico‑sanitare”, a declarat părintele consilier patriarhal pentru TRINITAS TV.

Totodată, părintele Ciprian Vîrșescu, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a subliniat necesitatea ajutorării beneficiarilor prin acest control oftalmologic: „Prin această campanie au fost ajutate persoane care nu au un venit material. Stând de vorbă cu ei, mărturiseau că, pentru mulți dintre ei, este prima oară când beneficiază de un astfel de consult și, totodată, erau bucuroși de faptul că vor putea citi singuri dintr‑o carte de rugăciune sau că îi va ajuta la treburile casnice din gospodărie. Aceștia sunt recunoscători pentru ajutorul primit”.

În urma programului „Ajută un bătrân să zâmbească!” al Federației Filantropia a Patriarhiei Române, beneficiarii vârstnici au primit gratuit o pereche de ochelari, precum și Noul Testament cu Psalmii. Programul va continua și în alte localități din țară, în Postul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

 

Citeşte mai multe despre:   Ajută un bătrân să zâmbească  -   filantropie  -   Federatia Filantropia
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Persoane private de libertate în vizită la Mănăstirea Pasărea Filantropie
    Persoane private de libertate în vizită la Mănăstirea Pasărea

    Un grup de 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul Bu­cu­rești-Jilava a efectuat marți, 9 de­cembrie, o vizită la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, în cadrul programului național de reintegrare socială derulat de Administrația Națio­nală a Penitenciarelor. Deți­nuții au fost însoțiți de preotul capelan al penitenciarului, părintele Marius Ilie, a transmis TRINITAS TV.

    10 Dec, 2025
  • Generozitatea Sfântului Nicolae arătată celor mici prin voluntarii bucureșteni Filantropie
    Generozitatea Sfântului Nicolae arătată celor mici prin voluntarii bucureșteni

    Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au fost, în ultimele zile, ajutoarele Sfântului Nicolae, aducând bucurie și lumină în sufletele a 250 de copii din patru comunități prahovene. În ajunul sărbătorii ierarhului, voluntarii au vizitat parohiile Palanca și Puchenii Moșneni, oferind daruri și zâmbete celor mici. În ziua praznicului, activitățile voluntarilor au continuat în parohiile Lacul Turcului și Bâra, unde oaspeții au fost întâmpinați de cei mici cu poezii și colinde.

    10 Dec, 2025
TOP 6 Filantropie