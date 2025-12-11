Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” a ajuns în județul Teleorman

Șaizeci de persoane vârstnice din mai multe localități din județul Teleorman au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite, oferite de medici specializați. Campania organizată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române s‑a desfășurat miercuri, 10 decembrie, în localitățile teleormănene Piatra, Fântânele și Viișoara. La acest proiect de suflet a participat și părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social‑filantropic.

Părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță a punctat importanța campaniei de sănătate organizată în județul Teleorman.

„Federația Filantropia a Patriarhiei Române ajută întotdeauna organizațiile membre și pe beneficiarii lor, iar astăzi suntem în cadrul campaniei «Ajută un bătrân să zâmbească!», unde beneficiari ai Asociației «Filantropia Teleormăneană» primesc servicii de control oftalmologic după ce se fac măsurătorile de optometrie. Fiecare beneficiar o să primească gratuit câte o pereche de ochelari, fie de distanță, fie de apropiere. Sunt foarte multe activități pe care le desfășurăm în cadrul acestei campanii. În timpul acesta, de când s‑a răcorit, oferim și lemne. Chiar la finalul săptămânii acesteia, desfășurăm o campanie de oferire de lemne pentru bătrânii vârstnici vulnerabili din Arhiepiscopia Bucureștilor. Apoi vom pregăti și cadourile pentru sărbătoarea Crăciunului, și vorbim aici despre alimente neperisabile și medicamente. De asemenea, oferim în perioada aceasta și produse igienico‑sanitare”, a declarat părintele consilier patriarhal pentru TRINITAS TV.

Totodată, părintele Ciprian Vîrșescu, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a subliniat necesitatea ajutorării beneficiarilor prin acest control oftalmologic: „Prin această campanie au fost ajutate persoane care nu au un venit material. Stând de vorbă cu ei, mărturiseau că, pentru mulți dintre ei, este prima oară când beneficiază de un astfel de consult și, totodată, erau bucuroși de faptul că vor putea citi singuri dintr‑o carte de rugăciune sau că îi va ajuta la treburile casnice din gospodărie. Aceștia sunt recunoscători pentru ajutorul primit”.

În urma programului „Ajută un bătrân să zâmbească!” al Federației Filantropia a Patriarhiei Române, beneficiarii vârstnici au primit gratuit o pereche de ochelari, precum și Noul Testament cu Psalmii. Programul va continua și în alte localități din țară, în Postul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.