Daruri de sărbători pentru familii defavorizate din județul Prahova

Un articol de: Eduard Murariu - 16 Decembrie 2025

Mai multe familii defavorizate din parohiile prahovene Meri și Drăgănești au primit luni, 15 decembrie, printr‑o amplă acțiune umanitară a Sectorului social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, mai multe pachete cu alimente de bază și produse tradiționale pentru masa de Crăciun, informează TRINITAS TV.

Acțiunea a vizat cu precădere cazurile sociale grave identificate de preoții parohi din zonă. Beneficiarii au fost selectați din rândul familiilor monoparentale, cu mulți copii, unde părinții nu au un loc de muncă stabil, dar și al vârstnicilor singuri, care nu mai au pe nimeni să le treacă pragul. Acțiunea a fost coordonată de părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial în cadrul Sectorului social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„În fiecare an, înaintea sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, venim în comunități rurale izolate, care se confruntă cu probleme materiale deosebite, pentru a aduce bucuria sărbătorii, pentru a‑i ajuta pe cei nevoiași să aibă ce pune pe masă în aceste zile. În Protoieria Urlați am venit la Parohia Drăgănești și la Parohia Meri, unde am găsit, cu ajutorul părinților parohi, situații deosebite, familii care se confruntă cu mari dificultăți, familii cu mulți copii, bătrâni, persoane singure, care au nevoie de puțină mângâiere înaintea sfintelor sărbători. Am aflat povești de viață deosebite, istorii ale unor oameni care s‑au luptat și se luptă cu probleme deosebite și ne‑am bucurat să putem fi alături de ei în aceste momente, chiar cu micul dar pe care am reușit să îl aducem, să‑l punem pe masă pentru a‑și lumina sărbătorile. În cele două parohii, 50 de familii au primit aceste pachete”, ne‑a declarat părintele consilier eparhial Ionuț Tutea.

Părintele paroh Marian Ciortan de la Parohia Meri, Protoieria Urlați, județul Prahova, a evidențiat importanța ajutorului oferit în prag de sărbători persoanelor aflate în nevoie: „Este o perioadă frumoasă în care Biserica are misiunea de a‑i aduna în jurul lui Hristos pe cei tineri, în primul rând. Am avut o activitate frumoasă cu elevii de la școală, însoțiți de învățătoare, iar astăzi, prin grija Sectorului social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ne‑am îndreptat atenția asupra familiilor cu mulți copii. Este bine cunoscut faptul că tocmai aceste familii se confruntă uneori cu probleme”.

 

