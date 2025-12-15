Concertul caritabil „După datini colindăm” în Capitală

Anual, Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează Concertul caritabil „Dup datini colindăm”. În Aula Magna a Palatului Patriarhiei va avea loc miercuri, 17 decembrie, de la ora 18:00, ediția a 15-a a acestui concert, dedicat ajutorării a doi copii care suferă de o afecțiune foarte gravă, întâlnită la un număr de 25 de persoane din întreaga lume, menționează Basilica.ro.

Concertul va susține cazul familiei Rusu din București, care se confruntă cu un moment dramatic: doi dintre copii, Ioan, cu vârsta de 14 ani, și Teodor, cu vârsta de 3 ani, au fost diagnosticați cu o afecțiune genetică extrem de gravă, denumită medical Charcot-Marie-Tooth Type 4J.

Această boală genetică extrem de rară, identificată la un număr restrâns de persoane la nivel mondial, afectează progresiv nervii periferici, ducând la pierderea forței musculare și a mobilității, iar formele severe pot pune viața în pericol. Boala poate fi oprită cu ajutorul unei terapii genetice inovatoare, disponibilă în Statele Unite ale Americii, al cărei cost se ridică la două milioane de dolari.

Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) ne cheamă să le fim alături celor doi copii aflați în suferință. Concertul va fi transmis LIVE pe pagina de Facebook a asociației, cât și pe canalele media, fiecare putând să contribuie cu donații pentru strângerea sumei necesare. Cei care doresc să fie alături de cei doi copii fizic pot ajunge la Palatul Patriarhiei din București, începând cu ora 17:45, completând un formular care se regăsește pe paginile social-media ale asociației studențești.

Donațiile se pot realiza în următoarele conturi bancare: cont: RO23RNCB0068183170930001, banca: BCR, titular: Asociația Ioan şi Teodor CMT4J, CIF: 52228355; Revolut, cont: RO40REVO0000151891584434; titular: Valentina Rusu, cod BIC/SWIFT: REVOROBB, RevTag: @rusuvalentina1987, tel.: 0774.923.591.