Grijă pentru vârstnici la începutul sezonului rece în sectorul 4 al Capitalei

Joi, 27 noiembrie, la Cantina socială „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a avut loc întâlnirea lunară dedicată beneficiarilor incluși în proiectul „Bătrânețe cu suflet de copil”. Evenimentul a reunit beneficiarii, echipa cantinei, precum și parteneri de tradiție ai instituției, printre ei numărându‑se și reprezentanții Crucii Roșii Sector 4, organizație cu care există o colaborare constantă și rodnică.

Invitatul special al zilei a fost medicul Ileana Ana Maria Negru, care s‑a remarcat prin profesionalism și mai ales prin căldura cu care s‑a adresat vârstnicilor. Prezentarea sa, intitulată „Iarna și bolile cronice”, a abordat teme utile pentru sezonul rece: prevenirea complicațiilor, atenția la alimentație, importanța tratamentului corect și a monitorizării stării de sănătate. Participanții au primit răspunsuri clare și blânde la toate întrebările, lucru care a creat o atmosferă de încredere și apropiere.

Înainte de momentul festiv al zilei, respectiv sărbătorirea beneficiarilor născuți în luna noiembrie, părintele Daniel Florin Enașcu, administratorul cantinei, le‑a vorbit celor prezenți despre valoarea mulțumirii și a recunoștinței în viața de zi cu zi. Mesajul său a subliniat importanța cultivării unei atitudini pozitive și a recunoștinței pentru darurile mici, care aduc lumină în viața fiecăruia dintre noi. Evenimentul s‑a încheiat cu degustarea de tort, fursecuri și răcoritoare, dar mai ales cu zâmbete și sentimentul apartenenței la o comunitate care rămâne aproape de cei aflați în nevoie. Proiectul „Bătrânețe cu suflet de copil” continuă astfel să ofere nu doar sprijin material, ci și momente de conectare, informare și bucurie sufletească pentru seniorii implicați în acesta.