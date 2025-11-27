Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Grijă pentru vârstnici la începutul sezonului rece în sectorul 4 al Capitalei

Grijă pentru vârstnici la începutul sezonului rece în sectorul 4 al Capitalei

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Filantropie
Un articol de: Cristina Untaru - 27 Noiembrie 2025

Joi, 27 noiembrie, la Cantina socială „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a avut loc întâlnirea lunară dedicată beneficiarilor incluși în proiectul „Bătrânețe cu suflet de copil”. Evenimentul a reunit beneficiarii, echipa cantinei, precum și parteneri de tradiție ai instituției, printre ei numărându‑se și reprezentanții Crucii Roșii Sector 4, organizație cu care există o colaborare constantă și rodnică.

Invitatul special al zilei a fost medicul Ileana Ana Maria Negru, care s‑a remarcat prin profesionalism și mai ales prin căldura cu care s‑a adresat vârstnicilor. Prezentarea sa, intitulată „Iarna și bolile cronice”, a abordat teme utile pentru sezonul rece: prevenirea complicațiilor, atenția la alimentație, importanța tratamentului corect și a monitorizării stării de sănătate. Participanții au primit răspunsuri clare și blânde la toate întrebările, lucru care a creat o atmosferă de încredere și apropiere.

Înainte de momentul festiv al zilei, respectiv sărbătorirea beneficiarilor născuți în luna noiembrie, părintele Daniel Florin Enașcu, administratorul cantinei, le‑a vorbit celor prezenți despre valoarea mulțumirii și a recunoștinței în viața de zi cu zi. Mesajul său a subliniat importanța cultivării unei atitudini pozitive și a recunoștinței pentru darurile mici, care aduc lumină în viața fiecăruia dintre noi. Evenimentul s‑a încheiat cu degustarea de tort, fursecuri și răcoritoare, dar mai ales cu zâmbete și sentimentul apartenenței la o comunitate care rămâne aproape de cei aflați în nevoie. Proiectul „Bătrânețe cu suflet de copil” continuă astfel să ofere nu doar sprijin material, ci și momente de conectare, informare și bucurie sufletească pentru seniorii implicați în acesta. 

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   Cantina sociala Sfanta Filofteia Bucuresti  -   Crucea Rosie
