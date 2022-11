Ajutor pentru zeci de familii din două parohii prahovene

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au desfășurat sâmbăta trecută o nouă acțiune în cadrul Campaniei „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!”. De data aceasta, ei au venit în sprijinul familiilor cu posibilități materiale reduse din parohiile prahovene Valea Dulce și Bălțești, oferindu‑le pachete cu alimente de strictă necesitate și sprijin financiar.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor bucureșteni, a vorbit despre impactul pe care aceste acțiuni de ajutorare îl au în viața locuitorilor celor mai sărace și părăsite zone ale țării: „Campania «Implică‑te! Împreună reușim mai mult!» continuă să vină în sprijinul mediului rural, să aducă bucurie satului românesc. Când vorbim despre sat, vorbim în special despre persoanele în vârstă, despre bătrânii care ne‑au impresionat prin modul simplu în care trăiesc, aflați în permanentă relație cu Dumnezeu, având nădejdea că El îi întâmpină mereu cu bunăvoință și certitudinea că nu sunt lăsați la greu. Vorbim despre părinții noștri dragi și nu uităm că satul românesc este cel care, prin ei, ne‑a dăruit nouă viață. Darurile pe care le‑am oferit astăzi nu sunt altceva decât o mică încurajare pentru toate aceste persoane. Faptul că noi le‑am pășit pragul, faptul că au văzut că sunt oameni care se interesează de ei, că Biserica Ortodoxă Română le este aproape, sunt de asemenea motive de bucurie și de mulțumire”.

Un rol important în organizarea și desfășurarea acțiunii de sâmbătă l‑au avut preoții din parohiile vizitate, care au identificat familiile cu dificultăți materiale.

Părintele Viorel Marinescu de la Parohia Valea Dulce a afirmat: „Ne aflăm în cătunul Valea Brezăii, partea a satului Valea Dulce, cătun în care locuiau, când am venit în această parohie, 25 de familii. Astăzi mai trăiește aici o singură familie. Am căutat să mergem la oamenii nevoiași, care aveau strictă nevoie de aceste daruri. Din privirea și din vorbele lor am văzut că s‑au bucurat mult de aceste daruri, mai ales acum, când criza este din ce în ce mai mare”.

„Am dorit să sprijinim câteva familii nevoiașe din parohia noastră, familii care se confruntă cu multe probleme de sănătate și lipsuri materiale. Aș dori să amintesc un caz aparte, o familie care locuiește la marginea parohiei, formată din 5 copii și o mamă singură, tatăl fiind, din păcate, în detenție, în urma unei decizii luate aproape în disperare, de a lua câteva brațe de lemne din pădurea alăturată. Această familie suferă mult, cele șase persoane locuind într‑o cameră mică. Sperăm ca prin astfel de acțiuni să aducem bucurie în inimile și sufletele lor”, a spus și părintele Petrică Tănase de la Parohia Bălțești.

De la începutul anului, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au sprijinit, în cadrul acestei campanii, peste 600 de familii din 53 de parohii ale județelor Ilfov și Prahova.