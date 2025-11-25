Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Acţiune de donare de sânge la Galaţi

Acţiune de donare de sânge la Galaţi

Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 25 Noiembrie 2025

Un grup de 25 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi şi 10 preoţi împreună cu mai mulţi credincioşi din municipiul Galaţi, riguros selectaţi pe baza criteriilor şi condiţiilor speciale pe care trebuie să le îndeplinească donatorul de sânge, au participat luni, 24 noiembrie, la o nouă acţiune de solidaritate umană şi filantropie creştină în beneficiul persoanelor aflate pe patul spitalelor.

Campania de donare de sânge se întemeiază şi pe buna cooperare pe care Arhiepiscopia Dunării de Jos o are cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Galaţi, această instituţie medicală asigurând, de fiecare dată, atât personalul specializat în recoltarea de sânge, cât şi aparatura tehnică necesară.

Acţiunile de donare de sânge organizate la nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos se desfăşoară constant în această eparhie şi se înscriu în cadrul campaniei iniţiate de Patriarhia Română: „Donează sânge, salvează o viață!”

 

 

  • Daruri de la parohii pentru un centru social din Dâmbovița Filantropie
    Daruri de la parohii pentru un centru social din Dâmbovița

    Joi, 20 noiembrie, parohiile Colacu, Ghergani, Ghimpați, Răcari I, Răcari II și Stănești, din cadrul Protoieriei Titu, județul Dâmbovița, au oferit un exemplu de solidaritate creștină, donând produse igienico-sanitare Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice „Stejarul” din localitatea Mereni. Acțiunea se înscrie în programul social-filantropic inițiat de Arhiepiscopia Târgoviștei, prin care se oferă sprijin constant instituțiilor de ocrotire și centrelor sociale din eparhie, cultivând spiritul de comuniune și responsabilitate față de cei vulnerabili, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei. 

    21 Noi, 2025
  • Acțiune de donare de sânge în Protoieria Panciu Filantropie
    Acțiune de donare de sânge în Protoieria Panciu

    Cu binecuvântarea Înalt­preasfințitului Părinte Ciprian, Arhi­episcopul Buzăului și Vrancei, în Protoieria Panciu continuă, cu ace­eași solidaritate și dăruire, Cam­pania națională a Patriarhiei Române „Donează sânge, salvează o viață!”.

    21 Noi, 2025
  • Campanie de educație pentru sănătate la o școală prahoveană Filantropie
    Campanie de educație pentru sănătate la o școală prahoveană

    Voluntarii Paraclisului Cate­dralei Naționale au organizat vineri, 14 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și edu­ca­ție pentru sănătate”. Activitatea s-a desfășurat la Școala Gimnazială Buda, comuna Râfov, județul Prahova, și a implicat aproximativ 100 de elevi. Copiii au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, recunoașterea și gestionarea situațiilor de bullying, importanța igienei orale, precum și tehnici de prim ajutor.

    18 Noi, 2025
