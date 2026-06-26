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Ziarul Lumina Filantropie Artă, bucurie și aniversări la Cantina socială „Sfânta Muceniță Filofteia”

Artă, bucurie și aniversări la Cantina socială „Sfânta Muceniță Filofteia”

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Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 26 Iunie 2026

În data de 25 iunie 2026, la Cantina socială „Sfânta Muceniță Filofteia” a Asociației Diaconia, filiala Sector 4, a avut loc un nou atelier în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”, dedicat beneficiarilor acesteia. Întâlnirea a avut ca temă realizarea unor tablouri în tehnica colajului, participanții având ocazia să descopere o modalitate creativă și accesibilă de exprimare artistică. Activitatea s-a desfășurat sub îndrumarea Ancăi Armași-Vartan, inițiatoarea atelierului, care le-a prezentat beneficiarilor pașii de realizare a lucrărilor și le-a vorbit despre rolul artei în menținerea echilibrului emoțional, stimularea creativității și cultivarea bucuriei de a fi împreună. Atmosfera a fost una relaxată și plină de entuziasm. Fiecare participant și-a pus amprenta personală asupra lucrării realizate, iar rezultatul a fost o colecție de tablouri pline de culoare și sensibilitate. Acestea vor fi expuse la sediul cantinei, urmând ca ulterior să fie oferite donatorilor care susțin activitatea cantinei și care contribuie constant la binele comunității.

Partea a doua a întâlnirii a fost dedicată sărbătoririi beneficiarilor născuți în luna iunie. Tortul aniversar, oferit ca de fiecare dată de Parohia Progresul 3, precum și gustările, răcoritoarele și urările au adus zâmbete și emoție, transformând întâlnirea într-un moment de adevărată comuniune. Activitatea a fost posibilă datorită implicării voluntarilor și a tuturor celor care aleg să fie alături de beneficiarii acestei cantine sociale din București.

 

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