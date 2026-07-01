Campania „Sănătate pentru sate” a ajuns în localitatea Poienarii Burchii

O nouă acțiune în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate” s-a desfășurat sâmbătă, 27 iunie, la școala gimnazială din localitatea Poienarii Burchii, județul Prahova. Medici voluntari, specialiști în cardiologie, diabet, nutriție și boli metabolice, chirurgie generală, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, ortopedie și ginecologie au oferit consultații gratuite locuitorilor.

Pacienții din localitatea prahoveană au beneficiat, totodată, de investigații EKG și de ecografii, iar femeile au avut posibilitatea de a efectua testul Babeș-Papanicolau.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, ne-a prezentat această acțiune a campaniei de binefacere: „Am ajuns într-o nouă comunitate din județul Prahova, unde, ca de fiecare dată, am întâlnit oameni care au nevoie de consultații medicale și de îndrumare de specialitate. Prin campania «Sănătate pentru sate» ne dorim să aducem medicina mai aproape de cei care ajung cu dificultate la servicii medicale și să contribuim la depistarea din timp a unor afecțiuni. Pentru noi, implicarea nu se încheie odată cu ziua consultațiilor. Atunci când întâlnim persoane care au nevoie de sprijin, încercăm să le rămânem alături și să le îndrumăm către investigațiile și tratamentele necesare”.

În urma consultațiilor, medicii au identificat numeroase afecțiuni care necesită investigații suplimentare și monitorizare.

„În urma consultațiilor și a testelor rapide de glicemie, am observat o tendință îngrijorătoare: foarte mulți dintre pacienții evaluați au prezentat valori sugestive pentru prediabet. De asemenea, am identificat numeroase cazuri de steatoză hepatică, sindrom metabolic, hipertensiune arterială, afecțiuni ale colonului și alte patologii digestive și metabolice. Mulți dintre acești oameni nu și-au mai făcut analizele de rutină de mult timp, iar aceste consultații au reprezentat un semnal de alarmă. Este esențial ca ei să continue investigațiile medicale pentru confirmarea diagnosticului și inițierea tratamentului, acolo unde este necesar”, a precizat dr. Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterolog.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și al Parohiei Poienarii Burchii. „Avem mulți oameni vulnerabili, care nu reușesc să ajungă la spitale sau în centre medicale de specialitate, iar această inițiativă le oferă acces la consultațiile de care au atâta nevoie. Am primit cu bucurie această propunere și ne-am mobilizat pentru organizarea și promovarea caravanei”, a adăugat părintele paroh Marius Dragoș Curelea.

Campania „Sănătate pentru sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent, au fost organizate 157 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, de serviciile campaniei beneficiind peste 17.000 de persoane.