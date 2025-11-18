Campanie de educație pentru sănătate la o școală prahoveană

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au organizat vineri, 14 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”. Activitatea s‑a desfășurat la Școala Gimnazială Buda, comuna Râfov, județul Prahova, și a implicat aproximativ 100 de elevi. Copiii au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, recunoașterea și gestionarea situațiilor de bullying, importanța igienei orale, precum și tehnici de prim ajutor.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a vorbit despre importanța acestei activități cu tinerii: „Această campanie a fost inițiată în urma situațiilor constatate în proiectul «Sănătate pentru sate». Am observat cât de importantă este educația pentru prevenirea problemelor de sănătate. Ne dorim ca elevii să își însușească informațiile oferite de către personalul medical, deoarece aceste cunoștințe îi ajută să prevină și să gestioneze mai ușor problemele de sănătate cu care se pot confrunta pe viitor. Dacă aceste informații sunt învățate de la vârste fragede, ele sunt asimilate mai rapid și devin parte din modul lor de viață”.

Gelu Nicolae Costache, profesor la Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Nectarie” din București, a subliniat importanța participării celor tineri la proiectele campaniei: „Prin participarea la aceste cursuri, elevii își îmbogățesc bagajul de cunoștințe în ceea ce privește acordarea primului ajutor și contribuie semnificativ la diminuarea anxietății, la păstrarea calmului și la aplicarea manevrelor de prim ajutor eficace și în timp util. În acest fel, ei devin mai responsabili și își dezvoltă și calități umane și civice”.

Acțiunea a fost sprijinită și de părintele Andrei Silivestru, paroh la Parohia Palanca, comuna Râfov, care a spus: „Sunt foarte bucuros să vedem implicarea voluntarilor și entuziasmul elevilor. Astfel de acțiuni nu doar că transmit informații utile despre sănătate și prevenție, dar formează și valori importante precum responsabilitatea, solidaritatea și grija față de ceilalți”.

De asemenea, și părintele Andrei Băbeanu, profesor de religie la Școala Gimnazială Buda, comuna Râfov, a exprimat dorința organizării mai dese a acestor activități de prevenție: „Aceste campanii reprezintă o continuare a multor discipline pe care le studiem la școală și care ar trebui să fie aplicate și în viața de zi cu zi, în toate comunitățile din țara noastră. Anumite elemente din aceste discipline, inclusiv cele sociale, sunt foarte utile pentru dezvoltarea personală și prevenirea problemelor cotidiene”.

Campania „Prevenție și educație pentru sănătate” are ca obiectiv reducerea cazurilor de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității vieții. Până în prezent, au fost organizate 81 de acțiuni, beneficiind aproximativ 18.000 de persoane din 16 județe ale țării, municipiul București și Republica Moldova (Raionul Cahul).