Campanie de prevenție și educație pentru sănătate la o școală din București

Data: 11 Aprilie 2025

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au organizat miercuri, 9 aprilie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”. Activitatea s‑a desfășurat la Școala Gimnazială „Petrache Poenaru” din București și a vizat 60 de elevi ce au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, să recunoască și să gestioneze situațiile de bullying și să înțeleagă importanța igienei orale. De asemenea, au primit informații esențiale despre noțiuni de prim ajutor.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale, a evidențiat importanța acțiunii: „Aceasta este o campanie extrem de utilă. Am constatat acest lucru în cadrul campaniei «Sănătate pentru sate», unde am observat că principala cauză a îmbolnăvirii este, de fapt, lipsa educației sanitare. Din acest motiv, am implementat această inițiativă în școli, atât în mediul rural, cât și în mediul urban, pentru a le prezenta copiilor noțiuni esențiale despre îngrijirea sănătății. Programul include informații despre nutriție, prevenirea bullying‑ului, igiena orală și multe alte aspecte esențiale pentru sănătatea lor”.

Dr. Claudia Budună, medic specialist stomatolog, a spus: „Am avut plăcerea de a prezenta copiilor noțiuni despre importanța igienei orale. Le‑am explicat metodele corecte de periaj și le‑am subliniat necesitatea vizitelor regulate la stomatolog. Este esențial să efectuăm un control stomatologic de cel puțin două ori pe an pentru a identifica eventualele carii ascunse, care altfel ar putea trece neobservate. Activitățile preventive ne ajută să evităm problemele dentare majore”.

Campania „Prevenție și educație pentru sănătate” are ca obiectiv reducerea cazurilor de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității vieții. Până în prezent au fost organizate 77 de acțiuni, de care au beneficiat peste 16.500 de persoane.