Daruri de Paști oferite persoanelor nevoiașe de Protoieria Sector 3 Capitală

În cadrul unei acțiuni social‑filantropice desfășurate de 10 ani, Protoieria Sector 3 Capitală a oferit în Sfânta și Marea Miercuri, 16 aprilie, pachete cu alimente de bază și produse tradiționale pentru masa pascală unui număr de 200 de familii nevoiașe, aflate în evidența Biroului de asistență socială al instituției. Evenimentul s‑a desfășurat la sediul protoieriei.

Persoanele defavorizate, bolnave sau singure, precum și familiile cu venituri reduse ori cu mulți copii, aflate în evidențele Biroului de asistență socială al Protoieriei Sector 3 Capitală, au fost beneficiarele acestui proiect social‑filantropic intitulat „Împreună de Învierea Domnului”.

În deschiderea evenimentului, beneficiarii acțiunii au avut bucuria de a audia un scurt recital de pricesne și cântări pascale susținut de copiii de la Centrul de zi „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în urma căruia cei mici au primit daruri din partea protoieriei. Pachetele cu alimente au fost oferite persoanelor nevoiașe după ce părintele protoiereu Florin Busuioc le‑a vorbit despre importanța pregătirii sufletești pentru întâmpinarea praznicului Învierii Domnului.

„Activitatea de astăzi se înscrie într‑un proiect pe care îl derulăm de 10 ani și are ca element central hrana duhovnicească, aceasta constând într‑un concert pascal susținut de copiii de la Centrul de zi «Sfânta Sofia» din protoieria noastră. Le oferim celor care au nevoie hrană sufletească, iar prin glasurile copiilor am simțit și noi astăzi că suntem un pic mai aproape atât de jertfa Mântuitorului, cât și de Învierea Lui. I‑am îndemnat pe beneficiarii prezenți astăzi, mai ales pe cei care n‑au făcut‑o până acum, să se pregătească cu un pic de post, cu spovedanie, primind și ei în inimi bucuria harului Duhului Sfânt pricinuită de marea sărbătoare a Învierii. La finalul concertului, ca în fiecare an, le‑am oferit celor 200 de beneficiari pachete cu alimente pentru masa de Paști. Este o bună tradiție și ne‑am bucurat că acest fel de a oferi a fost preluat și de alți colegi, ba chiar de alte eparhii. Noi considerăm în Biserica Ortodoxă că este foarte important să dăruiești, dar la fel de important este să înveți să primești cu mulțumire. În fiecare duminică, Îi mulțumim Domnului pentru toate pe care le‑am primit, pentru greutățile pe care le‑am purtat și pentru bucurii, și ne rugăm să nu ne lase singuri: în bucurie, să fim împreună cu ceilalți, iar în necaz, să poarte Domnul împreună cu noi și crucea suferinței. Toți acești oameni sunt persoane care Îl caută pe Dumnezeu în inima lor, și am văzut o transformare a lor în ultimii 10 ani. Noi oferim lunar alimente celor 200 de familii, dar în mod deosebit de Paști și de Crăciun le oferim daruri în cadrul unui concert pentru a le bucura și lor sufletele. Cei mai mulți nu își permit să meargă la un concert de colinde sau de cântări pascale, și de aceea am adus noi copilașii aici, iar ei se bucură foarte mult când privesc în ochii acestor oameni, pentru că mulți seamănă cu bunicii lor, alții sunt vecinii lor, iar pe alții îi găsesc adeseori în bisericile din parohii. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut șansa să facem câțiva oameni un pic mai fericiți”, ne‑a spus părintele protopop Florin Busuioc.