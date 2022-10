Daruri de alimente pentru pelerinii de pe Colina Bucuriei

În perioada 24‑28 octombrie, Capitala îmbracă straie de sărbătoare cu prilejul zilelor de sărbătorire a Ocrotitorului Bucureștilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Și anul acesta, Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin Sectorul social‑filantropic și misionar, cu sprijinul protopopiatelor sufragane, a pregătit pachete cu alimente constând în sandvișuri, produse de patiserie și apă îmbuteliată pentru pelerinii care vor participa la pelerinajul tradițional ce se desfășoară pe Colina Bucuriei.

Una dintre cele mai importante manifestări religioase din țara noastră, pelerinajul tradițional prilejuit de sărbătorirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, adună an de an zeci de mii de pelerini iubitori de sfinți, care se apropie cu evlavie de raclele cu sfintele moaște așezate spre închinare pentru a cere ajutor și mijlocire și pentru a lua binecuvântare.

Și anul acesta, în rânduială și purtând flori și rămurele de busuioc, pelerinii așteptau pentru a ajunge la Baldachinul sfinților, unde au fost așezate spre închinare raclele cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, dimpreună cu icoana marelui teolog isihast, precum și cea a familiei sale, care a dat Bisericii șapte sfinți.

Pentru a răspunde nevoilor firești ale pelerinilor care așteaptă uneori mai multe ore pentru a se închina la sfintele moaște, Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin Sectorul social‑filantropic și misionar, cu sprijinul protopopiatelor sufragane, a pregătit pachete cu sandvișuri, pachete de biscuiți și apă îmbuteliată, care vor fi oferite pelerinilor de voluntari din grupul „Tineri în acțiune”, precum și dintre angajații protopopiatelor din Capitală.

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial în cadrul Sectorului social‑filantropic și de acțiune, ne‑a oferit detalii despre proiectul de ajutorare a pelerinilor din acest an: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, și în acest an ne‑am organizat împreună cu cele 13 protoierii din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru a veni în întâmpinarea pelerinilor prezenți la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Am pregătit pachete de alimente, adică sandvișuri, biscuiți, apă îmbuteliată pentru a le oferi celor care, după ore de așteptare, au nevoie să se întărească. La intervale stabilite, fiecare protoierie vine și oferă darul pelerinilor prezenți aici. În total, au fost pregătite peste 21.500 de pachete. Dacă pelerinajul se va prelungi, vom căuta să venim în ajutorul lor, pentru ca până la sfârșitul sărbătorilor să fim aproape de toți cei care vor veni să se închine”.

În prima zi a pelerinajului, luni, 24 octombrie, au fost rânduite cele două protopopiate din municipiul Ploiești, care au pregătit pachete de alimente pentru 2.000 de pelerini. Detalii despre această acțiune ne‑a oferit părintele protoiereu Mihăiță Stroe de la Protopopiatul Ploiești Sud: „Ca de fiecare dată, la hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, protoieriile Ploiești Sud și Ploiești Nord au venit în sprijinul pelerinilor cu câte un dar al bucuriei, anume 2.000 de sandvișuri, 2.000 de pachete de biscuiți și apă îmbuteliată. Din dragostea parohiilor ploieștene, am venit să fim alături de evlavia credincioșilor la această sărbătoare. Este un prilej de bucurie să fim alături de pelerini, mai ales pentru că anul acesta am scăpat de restricții și ne putem manifesta în libertate credința”.

În a doua zi a pelerinajului, în ajunul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, protoieriile Sector 2 Capitală, Sector 3 Capitală și Ilfov Sud vor oferi, de asemenea, pachete cu alimente pelerinilor începând cu orele 13:00, 16:30, respectiv 20:00.