Daruri pentru bolnavii internaţi la Spitalul de Pneumoftiziologie din Braşov

În cadrul Spitalului de Pneumo­ftiziologie din Braşov au avut loc mai multe activităţi social-filantropice, coordonate de parohia misionară din cadrul acestui spital, prin preotul paroh Bogdan George Brânzea, care este şi asistent medical în același spital.

Activităţile desfăşurate de parohia misionară din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Braşov au avut ca scop ajutorarea pacienţilor cu COVID-19, internaţi în cadrul acestei unităţi medicale. În perioada sărbătorilor pascale a fost oferit prânzul tuturor pacienţilor internaţi. În unele zile au fost oferite toate cele trei mese, cu alimente consistente caloric şi, de asemenea, în ziua de Înviere au fost oferite Paştile tuturor bolnavilor, dar şi personalului medical.

„Ca în fiecare an, Parohia Misionară Braşov Spitale VI a fost alături de bolnavii internaţi şi de personalul medical din Spitalul Stejeriş-Braşov, spital-suport ­COVID, prin donarea de alimente, a prânzului şi în unele zile chiar a celor trei mese, prin asistenţa spirituală a bolnavilor internaţi care au dorit să se spovedească şi să se împărtăşească în această perioadă binecuvântată şi prin cercetarea bolnavilor fără posibilităţi materiale care au fost ajutaţi cu bani şi produse de igienă şi alimentare”, a spus pr. Bogdan ­George Brânzea.

De asemenea, preotul a relatat cazul unei femei în vârstă din­tr-un alt judeţ al ţării, internată cu patologie COVID la spitalul din Braşov, care, lipsită de posibilităţi materiale, nu avea nici apă de băut.

„Am fost anunţat de colegele asistente, am venit şi am stat de vorbă cu această femeie, i-am dăruit cele necesare, apă, alimente şi ceva bani. Ceea ce m-a impresionat profund a fost atitudinea acestei femei atunci când m-a văzut în reverendă, s-a luminat la faţă şi cu o bucurie vizibilă şi impresionată m-a strigat: «Părinte!». Cunosc sentimentul acesta, cu atât mai mult cu cât și eu am trecut de curând prin infecţia cu SARS-CoV-2 şi a fost o experienţă traumatizantă pe care am depăşit-o cu greu, dar i-am avut alături pe colegii mei, medici, asistenţi, infirmieri, care m-au ajutat cu multă dragoste şi devotament şi cărora le mulţumesc din suflet pentru tot ceeea ce au făcut pentru mine. Abia acum înţeleg cu adevărat drama acestor pacienţi, suferinţa şi durerea lor neîmpărtăşite. Bucuria acestei femei şi atitudinea ei, şi ca ea sunt mulţi alții, ne motivează să continuăm aceste acţiuni filantropice prin care ajutăm bolnavii internaţi şi nu numai”.

Parohia misionară şi preotul Bogdan George Brânzea au oferit alimente şi sprijin duhovnicesc şi unor persoane singure din afara spitalului, îndeosebi văduve care se luptau cu mari lipsuri materiale.

„Mulţumesc lui Dumnezeu pentru dărnicia şi jertfelnicia credincioşilor noştri, pentru dragostea şi devotamentul lor, le mulţumesc şi credincioşilor pentru că permanent îmi sunt alături şi mă sprijină în toate demersurile mele şi împreună formăm o Biserică vie şi lucrătoare”, ne-a spus preotul Bogdan George Brânzea.