De patru ani, Centrul „Sfânta Alexandra Împărăteasa” salvează vieți

Luna aceasta se împlinesc patru ani de când Centrul de consiliere și sprijin „Sfânta Alexandra Împărăteasa” și-a început activitatea în sprijinul femeilor însărcinate care îi solicită ajutorul. A fost primul pas către o abordare profesionistă, instituțională, a crizei de sarcină. Deschiderea, funcționarea centrului și sprijinirea a peste 750 de femei au fost posibile prin dragostea și susținerea multor oameni, care au înțeles importanța acestui demers.

Beneficiarii Centrului „Sfân­­­­ta Alexandra Împărăteasa” au acces la servicii indiferent de vârstă, etnie, venit, națio­nalitate, apartenență religioasă, dizabilitate etc. Alexandra Nadane, directorul executiv al centrului, susţine că toate persoanele care le trec pragul primesc informații corecte despre sarcină, dezvoltarea copilului, aspecte legate de stilul de viață și probleme care pot să apară. Toate informațiile despre beneficiari sunt păstrate în deplină siguranță. Datele despre aceştia sunt dezvăluite numai în condițiile legii și atunci când este necesar, pentru a proteja clientul sau alte persoane împotriva unor daune. „Cei patru ani de activitate au trecut repede. Și pe măsură ce am început să fim cunoscuți, am constatat că e foarte mare nevoie de sprijin real în România pentru femeile aflate în criză de sarcină. Ne-am dori ca în fiecare județ din țară să fie un asemenea centru și de aceea investim în dezvoltarea rețelelor locale. Ne dorim ca mesajul acestor centre să ajungă la cât mai multe femei aflate în criză de sarcină, dar și cât mai mulți oameni din publicul larg să cunoască activitatea acestor centre, pentru că astfel de persoane sunt un fel de punte între femeile aflate în criză de sarcină și centrele noastre”, ne-a spus Alexandra Nadane.

Speranță pentru un viitor mai bun

Centrul oferă gratuit servicii complexe de sprijin adresate femeilor în criză de sarcină, familiilor aflate în dificultate și părinților care așteaptă să li se nască un copil: consiliere psihologică, asistență socială, orientare în carieră, consiliere juridică și alte programe de sprijin. Acest centru își propune să ofere cât mai multor persoane șansa de a face alegeri sănătoase în concor­danță cu valorile vieții umane.

„Prețuim viața. De la fiecare copil nenăscut, la mamă, la toți cei cu care intrăm în contact, viața este valoroasă pentru noi. Credem că există întotdeauna o alegere în sprijinul vieții și că există întotdeauna o alternativă mai bună decât avortul. Prin urmare, nu oferim niciodată sfaturi pentru realizarea avortului. Ne-am angajat să-i iubim necondiționat pe toți, de la bebeluși la mame, la toate persoanele care au nevoie de sprijinul nostru în urma unui avort. Oferim speranță și viziune pentru un viitor mai bun. Realizăm acest lucru lucrând cu femei în criză de sarcină, mame, familii. Consiliem persoane care au nevoie de sprijin în urma unui avort și ne implicăm în programe de educație pentru viață dedicate adolescenților”, precizează directorul executiv al centrului.

„Un drum plin de provocări”

În ultimul an și jumătate, de când pandemia de COVID-19 a impus anumite reguli de distanțare, acti­vi­tățile față către față din cadrul Cen­trului „Sfânta Alexandra Împă­răteasa” au fost combinate cu cele din mediul virtual. Astfel, multe șe­dințe de consiliere psihologică s-au realizat online, prin intermediul diferitelor aplicații, în funcție de dorința femeii însărcinate. De asemenea, centrul a organizat și grupuri de suport pentru femei însărcinate, care activează tot în mediul online.

„Sprijinirea instituționalizată a femeilor în criză de sarcină este un drum plin de provocări, dar nimic nu se compară cu bucuria pe care o trăim toți atunci când o mamă ne trimite, de la maternitate, poze în care apare împreună cu bebelușul ei. În viața de zi cu zi, încurajările, rugăciunile, sfaturile și sprijinul material primit ne ajută să mergem mai departe, să depăşim dificultă­țile. De când a început pandemia, organizăm webinarii cu diverși spe­cialiști, care să ajute atât femeile în­sărcinate, dar şi mamele sau pă­rinții. Am ținut seminarii și despre riscurile la care se expun copiii în mediul online. În fiecare lună organizăm webinarii pentru specia­liști: psihologi, asistenți sociali, coordonatori de centre și pentru cei care doresc să dezvolte rețele locale de sprijin pentru femeile însărcinate. Ideea acestor webinarii a plecat de la constatarea faptului că pandemia a acutizat problemele cu care se confruntă femeile aflate în criză de sarcină, iar aceste centre tre­buie să fie pregătite să le răspun­dă în mod profesionist”, subliniază Alexandra Nadane.

În organizarea evenimentelor din cadrul centrului sunt implicați și mulți voluntari, majoritatea tineri. De asemenea, studenții de la asis­ten­ță socială fac practică în acest centru, pentru a cunoaște modalitatea de lucru cu femeile în criză de sarcină.

„Relația cu Dumnezeu este fundamentală”

Ceea ce o motivează pe Alexandra Nadane este bucuria pe care o simte atunci când o mamă își strânge fericită copilul în brațe și-i mulțu­mește pentru ajutorul primit. Îi mulțumește mamei ei, care a ales să o nască la 20 de ani, când poate nu era cel mai fericit moment din familia ei. Și, de asemenea, îi mulțu­mește Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sprijinul constant acordat centrului în cei patru ani de existență, atât din punct de vedere duhovnicesc, cât și financiar: „Această activitate m-a ajutat să înțeleg mult mai mult nevoile persoanelor din jur, să mă gândesc permanent la cei care se află în diverse situații dificile, să mă apropii de oamenii care vor să ajute și să facă bine. E o transformare incredibilă față de momentul când eram la 16 ani și am pornit pe acest drum. Toată această activitate a contribuit fundamental la dezvoltarea mea. Pentru mine, în munca pe care o fac, relația cu Dumnezeu este fundamentală. Nu cred că aș fi putut dezvolta acest centru și n-aș fi putut trece peste toate piedicile, dacă nu ar fi existat ajutorul lui Dumnezeu și al sfinților”.