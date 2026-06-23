Donare de sânge în Parohia „Sfântul Gheorghe” din Nehoiu

Data: 23 Iunie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, în cursul lunii iunie 2026, în Parohia „Sfântul Gheorghe” din orașul Nehoiu, județul Buzău, s‑a desfășurat a doua acțiune de donare de sânge din acest an, intitulată „Donează! Gestul tău contează!”, care se înscrie în campania națională „Donează sânge, salvează o viață!” a Patriarhiei Române.

Activitatea a fost organizată cu sprijinul Protoieriei Pătârlagele, al Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și al Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău. Astfel, dintre cei aproximativ 215 voluntari, 188 au fost apți pentru donare, cantitatea de sânge recoltată fiind de 85 de litri.

„Gestul donatorilor, fie că participă constant la astfel de acțiuni, fie că s‑au alăturat pentru prima dată, reprezintă o sursă de speranță pentru pacienții din spitale, care depind de generozitatea celor care aleg să se oprească din ritmul cotidian și să ofere semenilor lor șansa la viață. Mulțumim cu recunoștință tuturor participanților și celor care ne sunt alături, mai ales echipei Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău, condusă de doctor Adriana Crăciun, directorul instituției”, ne‑a transmis preotul Bogdan Furtună.