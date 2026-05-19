Eveniment social‑filantropic la Penitenciarul‑spital București‑Rahova

În perioada 14‑18 mai 2026, s‑a organizat pentru al 4‑lea an la rând proiectul social‑filantropic „Coeziune socială și comuniune de credință”, la nivelul regiunii București‑Ilfov din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Prima activitate inclusă în cadrul acestui proiect a avut loc joi, 14 mai, la Penitenciarul București‑Jilava, din județul Ilfov.

Activitatea a debutat cu oficierea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos, la care au participat aproximativ 20 de persoane private de libertate. La finalul slujbei, aceștia au primit daruri oferite de Parohia Bărbătescu‑Vechi din Capitală. Totodată, la Fortul 13 a fost săvârșită slujba Parastasului în memoria mărturisitorilor din perioada regimului comunist. La final, Fundația Culturală „Memoria” a proiectat filmul‑documentar „Antidot la zadar”.

Proiectul a continuat luni, 18 mai, la Penitenciarul‑spital București‑Rahova, prin oficierea Sfintei Liturghii în capela instituției. Slujba a fost săvârșită de un sobor de preoți, sub protia părintelui Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. La final, mai multe persoane private de libertate au primit diferite daruri.

„Este un folos deosebit pentru beneficiarii noștri, pentru deținuții din sistem, întrucât prin intermediul acestui proiect se desfășoară activități care deschid penitenciarul către comunitate. În același timp, acestea oferă reprezentanților comunității posibilitatea de a vedea modul în care se desfășoară activitățile din penitenciar și de a înțelege provocările prin care trec persoanele custodiate pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp. Pentru persoanele private de libertate, aceste activități sunt benefice, deoarece le oferă ocazia de a intra în legătură cu oameni din afara penitenciarului și de a retrăi anumite momente asemănătoare celor din perioada în care se aflau în libertate. Ne dorim să recreăm cât mai multe astfel de momente, deoarece este foarte important ca, pe durata detenției, viața lor să se desfășoare cât mai aproape de coordonatele vieții din afara gratiilor”, a declarat părintele Cristian Antonescu pentru TRINITAS TV.

La rândul său, părintele Cătălin Constantin Caucă, slujitor la capela Penitenciarului București‑Rahova, a vorbit despre darurile oferite beneficiarilor.

„Darurile au constat, în primul rând, în alimente, dulciuri și fructe. Din punct de vedere duhovnicesc, beneficiarii au primit Noul Testament cu Psalmii, precum și cărți de rugăciune, iconițe și cruciulițe, menite să le aducă bucurie sufletească și sprijin spiritual, inclusiv pentru perioada de după eliberare. Criteriul principal a fost acela de a‑i sprijini pe cei care nu sunt vizitați, pe cei fără aparținători sau aflați într‑o situație materială precară, aceștia bucurându‑se de toate darurile oferite. Mulțumim conducerii Penitenciarului București‑Rahova, care a făcut posibilă desfășurarea acestei activități, precum și conducerii Penitenciarului‑spital București‑Rahova”.