Moș Nicolae a ajuns la copiii din proiectul „Alege școala!”

336 de elevi din învățământul primar și gimnazial cu risc de părăsire timpurie a școlii, din județele Prahova, Ialomița şi Constanța, au fost premiați în apropierea zilei de prăznuire a Sfântului Nicolae, în urma participării la un concurs menit să le dezvolte competențele și să contribuie la responsabilizarea lor socială. Concursul face parte din proiectul „Alege școala!” derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română.

Dacă în prima etapă a concursului toți elevii au primit în dar pentru participare o tabletă, în etapa a doua, doar cele mai bune lucrări înscrise au fost premiate cu biciclete, trotinete și jocuri. În cadrul com­pe­tiției, cei mici au avut de realizat un proiect la alegere, care să se încadreze în secțiunea literară (o scrisoare către Dumnezeu despre cum ar putea ajuta un coleg să nu re­nunțe la școală, o poezie despre școală și educație, o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care nu merg la școală), artistică (un desen care să ilustreze dragostea de învățătură) sau multimedia (un interviu cu un profesor sau preot din comunitate despre cum a ales școala sau cariera pe care a urmat-o).

Copiii au desenat, au scris și, în preajma sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, premiile mult visate au ajuns la ei. O bicicletă sau o trotinetă reprezintă o binecuvântare pentru zeci de copii din mediul rural care parcurg zilnic câțiva kilometri fie pentru a merge la școală, fie pentru a participa la Sfânta Liturghie, duminica. „Nu mă gândeam că voi avea vreodată o bicicletă nouă și frumoasă! O voi da și surorilor mele, ori de câte ori vor avea nevoie”, a spus Ionela, în vârstă de 12 ani, din Roșiori. „Îi scrisesem lui Moș Crăciun că îmi doresc o trotinetă, dar iată că l-a trimis pe Moș Nicolae mai devreme cu ea. E așa frumoasă, abia aștept să merg prin tot satul cu ea”, a spus şi Nicoleta, de 11 ani, din aceeaşi localitate.

Premierea concursului a adus multă bucurie atât în rândul copiilor, cât și în rândul părinților. Părintele consilier patriarhal Constantin Naclad, managerul proiectelor „Alege școala!”, consideră că „«Alege școala!» este un proiect în care bucuria copiilor este mereu alimentată prin darurile cu care încercăm să le facem viața mai ușoară, să îi aducem mai aproape de școală, mai aproape de educație și de un viitor pe care îl dorim cât mai bun. În acest sens, în preajma sărbătorii Sfântului Ni­colae, ca de altfel și cu alte prilejuri pe care le-am găsit în cadrul proiectului, am încercat să dăruim copiilor o bucurie în plus prin premierea celei de-a doua etape a concursului. Am oferit biciclete cu care să poată veni la școală, trotinete și alte daruri prin care să le facem copiilor viața mai frumoasă. Deși proiectul «Alege școala!» se apropie de sfârșit, în luna aprilie se va încheia, suntem în perioada de tranziție a achizițiilor către comunitate, încercând să aducem în viața copiilor cât mai multe bucurii, astfel încât ei să rămână nu doar cu amintiri frumoase din acest proiect, ci și cu dorința de a merge la școală, de a fi aproape de educație și de a face din educație un scop în viață, pentru ca astfel să aibă șanse mult mai mari de a se realiza și la final să descopere Împărăția lui Dumnezeu. Noi ne-am construit temeiul acestui proiect pe Împărăția lui Dumnezeu, ca un fapt de viață prin care să facem din ea o realitate a vieții de aici, nu doar o țintă a vieții de dincolo”.

Preoții implicați în cele şapte comunități ale proiectului (Roșiori, Drăgoești, Maia, Rădulești, Armă­șești, Medgidia, Vălenii de Munte) împreună cu pedagogii socio-edu­caționali au avut un rol foarte important în îndrumarea copiilor la activitățile extracurriculare și la trasarea sarcinilor astfel încât obiectivele concursului să fie atinse. Dacă la secțiunea multimedia a fost o singură elevă curajoasă, care i-a luat interviu părintelui Irinel Hordencu, expert activități tip școala de duminică la Medgidia, la celelalte două secțiuni copiii s-au înscris în număr mult mai mare și au scris scrisori adresate lui Dumnezeu, poezii și au realizat multe desene care scot la iveală cât de importantă este școala și felul în care îi ajută pe ei în viață.

Părintele consilier patriarhal Florin Marica, coordonatorul proiectelor „Alege școala!” din partea Patriarhiei Române, este de părere că „prin concursurile pe care le-am organizat în cadrul proiectelor «Alege școala!» am fructificat la nivelul fiecărei comunități o serie de teme educa­țional-catehetice care au legat simbolic şcoala de Biserică în ideea educației pentru viață, pentru valori, pentru tradiție, pentru grija față de semeni. Portofoliile copiilor înscriși la concurs evidențiază efortul depus de către aceștia și abilitățile dobândite în cadrul activităților des­fășurate în proiectele «Alege școala!». Câștigători ai acestor concursuri sunt toți copiii, însă premiile oferite au fost pe măsura talentului și a meritelor fiecăruia. Copiii înscriși în aceste proiecte au trăit bucuria de a primi nu doar cu ocazia acestor concursuri, ci în mod constant, pe tot parcursul proiectelor. Astfel, ne-am propus să aducem un strop de lumină în sufletele unor copii privați de posibilități materiale în perspectiva încurajării participării lor la actul educațional și sădirii motivației pentru o viață mai bună”.

Proiectul „Alege școala!” ține cartea faptelor bune deschisă tot timpul și oferă copiilor sprijin educațional și spiritual în vederea prevenirii abandonului școlar și a menținerii copiilor aproape de Şcoală, de Biserică și de Dumnezeu.