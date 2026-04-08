x
×

„Ne înnoim de Sfintele Paşti” în Tecuci

Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 08 Aprilie 2026

După ce săptămâna trecută s‑a desfăşurat în protopopiatele Galaţi şi Brăila programul social‑filantropic „Ne înnoim de Sfintele Paşti”, prin care se oferă sprijin pentru 5.000 de persoane vârstnice şi peste 2.200 de copii, care provin din peste 500 de familii nevoiaşe cu mai mult de trei copii, în Săptămâna Mare, acest program a continuat şi în parohiile din cadrul Protopopiatului Tecuci. Peste 200 de copii din comunităţile parohiale din acest protopopiat au primit îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte daruri pentru Sfintele Paşti. Miercuri, 8 aprilie 2026, în localitatea Iveşti din judeţul Galaţi, 50 de copii au venit plini de entuziasm la biserica parohială pentru a primi produsele achiziţionate special pentru ei. Preoţii de unde provin aceşti copii şi părinţii celor mici au fost cei care i‑au ajutat şi i‑au inspirat în alegerea celor necesare înnoirii pentru sfintele sărbători pascale. După ce copiii au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine, preoţii şi voluntarii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi au oferit acestora darurile. Întrucât în aceste zile se desfăşoară şi cealaltă componentă a acestui program prin care persoanele vârstnice, bolnave şi cu posibilităţi materiale reduse primesc daruri din partea parohiilor, de la biserică, preoţii au mers la casele unor bătrâni pentru a le oferi pachete cu alimente de bază şi alte produse.

 

vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie