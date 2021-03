Noi familii prahovene sprijinite de voluntarii bucureșteni

Data: 04 Mar, 2021

O nouă acţiune filantropică din cadrul campaniei de ajutorare „Implică-te! Împreună reuşim mai mult!” s-a desfăşurat sâmbătă, 27 februarie 2021, în patru localităţi prahovene. Un număr de 27 de familii cu posibilităţi materiale reduse din localităţile Poseşti, Bodeşti, Valea Stâlpului şi Sălciile au primit pachete cu produse alimentare de bază, articole vestimentare şi jocuri educative pentru cei mici.

În urma acestei acţiuni, Dănuţ Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naţionale, a afirmat: „Continuăm să sprijinim persoanele din mediul rural aflate în dificultate, cu precădere pe cele din judeţul Prahova, în această perioadă. Am întâlnit, din nou, foarte multe cazuri sociale: copii cu dizabilităţi, bătrâni singuri şi familii cu mulţi copii cărora le este tot mai greu să se descurce. Observ, din vizitele efectuate, că problemele satului românesc sunt aceleaşi oriunde am merge. Întâlnim multe case părăsite, mulţi bătrâni singuri şi neajutoraţi care nu pot pune o pâine pe masă. De asemenea, întâlnim familii cu copii ai căror părinţi nu au unde să îşi găsească un loc de muncă şi bolnavi care nu pot beneficia de tratament din cauza lipsei unui cabinet medical, a unei farmacii sau a unui spital în zona respectivă. Am fost foarte întristat să aud de la un localnic cum, cu ceva timp în urmă, 140 de copii din zonă mergeau la şcoală, iar acum au rămas mai puţin de 10. Mediul rural trebuie sprijinit de noi toţi. S-au desfiinţat şcoli, locurile de muncă sunt aproape inexistente, iar forţa de muncă lipseşte, fiindcă au rămas numai cei bătrâni. Aceştia rămân doar cu nădejdea în Dumnezeu şi se bucură când sunt vizitaţi de părintele paroh sau de cei care mai sprijină, din când în când, aceste comunităţi. De aceea, cei care au posibilitatea şi dorinţa de a ajuta ar trebui să se îndrepte spre preoţii comunităţilor rurale, care cunosc şi sprijină constant persoanele aflate în dificultate şi prin care, cu siguranţă, milostenia ajunge acolo unde trebuie”.

Părintele Constantin Cosmin Voicea, de la Parohia Valea Stâlpului, şi-a arătat recunoştinţa pentru întregul efort realizat în sprijinul comunităţii păstorite de acesta: „Sunt oameni care au nevoie zi de zi de ajutorul nostru şi mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naţionale pentru acest sprijin şi pentru purtarea de grijă. Am reuşit să aducem un strop de bucurie pe chipurile acestor oameni nevoiaşi. Mulţi dintre ei sunt bătrâni care au muncit o viaţă întreagă, dar care, acum, nu mai au nici ce mânca. Pe lângă bătrâni, voluntarii au ajutat şi familii cu mulţi copii sau familii monoparentale cu diverse probleme. Cu toţii au nevoie de sprijin material, spiritual şi duhovnicesc”.

De la începutul acestei campanii, voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale au desfăşurat 230 de acţiuni social-filantropice în 188 de localităţi, ajutând 5.043 de familii.