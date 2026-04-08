Ziarul Lumina Filantropie O amplă acțiune filantropică la Sibiu

O amplă acțiune filantropică la Sibiu

Filantropie
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 08 Aprilie 2026

Arhiepiscopia Sibiului, prin Sectorul social‑filantropic, a desfășurat o acțiune caritabilă, oferind pachete cu alimente și produse perisabile persoanelor vârstnice din cadrul Centrului Social Catedral „Sfânta Treime”, precum și persoanelor cu dizabilități din cadrul Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sfântul Nectarie” din municipiul Sibiu. Produsele oferite au fost achiziționate prin intermediul Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu, partener în susținerea activităților social‑filantropice desfășurate la nivelul Arhiepiscopiei Sibiului, conform Mitropoliei Ardealului. Acțiunea a fost organizată cu ocazia apropiatei sărbători a Învierii Domnului.

Delegația care a oferit aceste daruri a fost formată din Gabriela Răduleț, consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, alături de inspectorii eparhiali pr. Adrian Roman și Marius Talmațchi. Aceștia au transmis beneficiarilor nu doar ajutor material, ci și un mesaj de încurajare, speranță și apropiere sufletească, subliniind importanța sprijinului comunitar și a implicării Bisericii în viața socială. Pr. Adrian Roman le‑a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre importanța atenției și a grijii față de semeni, ca expresie concretă a iubirii creștine.

Delegația a fost primită de Roxana Dinescu, șef centru, care a mulțumit pentru sprijinul oferit și pentru implicarea constantă în susținerea beneficiarilor. Gestul a fost primit cu recunoștință și emoție de către cei sprijiniți, pentru care astfel de acțiuni reprezintă un real ajutor și un semn că nu sunt uitați.

 

