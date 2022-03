O nouă acțiune umanitară pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova

Preoții și credincioșii din Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Filipeștii de Târg, județul Prahova, au desfășurat joi, 10 martie 2022, o acțiune umanitară de ajutorare a refugiaților care, din cauza situației conflictuale din Ucraina, se adăpostesc din calea războiului în Republica Moldova.

Despre organizarea acestei acțiuni de ajutorare și destinația produselor colectate ne‑a vorbit părintele Dragoș Mihai Cârciu, slujitor în cadrul parohiei prahovene: „În urma mediatizării conflictului ruso‑ucrainean și a persoanelor care încearcă să scape din calea războiului, am luat decizia organizării unei colecte umanitare pentru semenii noștri aflați în necaz. Astfel, s‑a luat legătura cu părintele Ioan Scurea de la Parohia Giurgiulești, din Protopopiatul Cahul, Episcopia Basarabiei de Sud, pentru a afla de ce lucruri au nevoie refugiații care intră în Republica Moldova sau o tranzitează. Am fost informați de nevoile acestora așa încât, în perioada 28 februarie - 9 martie, credincioșii parohiei noastre au dat dovadă de iubire față de aproapele aflat în necaz și au adus produse greu perisabile, cereale, paste făinoase, legume, produse de igienă corporală, apă îmbuteliată, recipiente de unică folosință și haine noi. În dimineața zilei de 10 martie, împreună cu părintele paroh Gabriel Botescu, am plecat spre localitatea Giurgiulești unde am fost întâmpinați de părintele Ioan Scurea și de un grup de refugiați, cărora le‑am împărțit cele necesare. În continuare, am dus produsele și obiectele colectate de la credincioșii parohiei noastre în tabăra pentru adăpostirea temporară a refugiaților. Mulțumim tuturor celor care ne‑au sprijinit în ajutorarea acestor persoane!”