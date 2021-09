Proiect filantropic educațional pentru elevi la parohia clujeană „Sfânta Treime”

În cadrul Parohiei „Sfânta Treime” din Cluj‑Napoca va funcționa un program after‑school destinat copiilor nevoiași. Noul centru, care va găzdui acest program, a primit binecuvântare arhierească.

Lucrările efectuate la noul corp de clădire au fost finalizate, iar centrul a fost binecuvântat joi, 2 septembrie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

În cadrul programului after‑school al Parohiei „Sfânta Treime” din Cluj‑Napoca, elevii vor avea acces la mijloace moderne de învățământ. Acest program este al treilea proiect social derulat de parohie, pe lângă cantina socială „Sfântul Ioan cel Milostiv” și casa de oaspeți „Sfântul Ilie”.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părint Mitropolit Andrei a adresat un cuvânt de învățătură, în care a subliniat importanța faptelor bune și a credinței pentru mântuirea omului: „Adevărata dragoste creștină se dovedește prin fapte concrete. Oameni cu suflet mare s‑au angajat la o lucrare deosebită, iar noi îl rugăm pe bunul Dumnezeu să le dea sănătate și ajutor”.

La inaugurarea centrului au fost prezenți prof. univ. dr. Traian Bojiță, preşedintele Fundației Transilvania Leaders din Cluj‑Napoca, împreună cu membri ai acestei fundații, susţinători şi investitori ai proiectelor filantropice ale parohiei, între care fostul ministru de interne și al transporturilor, Ioan Rus, și președintele Consiliului de administrație al grupului Banca Transilvania, Horia Ciorcilă. A fost prezent și prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, membru al Consiliului parohial, cu un rol deosebit în realizarea proiectelor social‑filantropice din cadrul parohiei.

„Clădirea a fost edificată într‑un an, noiembrie 2019 – noiembrie 2020, și are două niveluri: parter și mansardă, cu o suprafață utilă de 250 de metri pătrați. În acest spațiu va funcționa cel de‑al treilea proiect al parohiei, pe lângă cantina socială și casa de oaspeți, un program after‑school destinat copiilor din familii nevoiașe. Biserica are datoria să se implice în activitățile cu semenii, în acțiunile caritabile”, a spus pr. paroh Cristian Baciu, consilier administrativ bisericesc eparhial.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a oferit distincții și diplome celor care s‑au ostenit pentru ridicarea edificiului, între aceştia fiind pr. paroh Cristian Baciu, Adrian Ioan Crivi, Ioan Rus, Gheorghe Lazanu, Horia Ciorcilă, prof. dr. Marius Bojiță și prof. Gheorghe Vușcan (fost prefect al Clujului).