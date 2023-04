Proiectul „Îmbracă un copil de Paști” la Protoieria Sector 3 Capitală

La sediul Protoieriei Sector 3 Capitală s‑a desfășurat marți, 4 aprilie, o amplă acțiune socială intitulată „Îmbracă un copil de Paști”. Proiectul social reprezintă rodul colaborării dintre protoierie și Parohia Târca-Vitan din sectorul 3 al Capitalei. Beneficiari ai activității filantropice au fost 170 de copii proveniți din familii cu posibilități materiale reduse: 50 aflați în parohie și în împrejurimi, iar 120 aflați în evidența Biroului de asistență socială al protoieriei.

Proiectul „Îmbracă un copil de Paști”, inițiat de Parohia Târca, a ajuns în acest an la a doua ediție. Copiii vizați de cele două instituții s‑au bucurat să primească pachete pregătite cu multă dragoste de enoriașii din parohia amintită, dar și de mai multe persoane din diferite județe ale țării. Darurile oferite celor mici au constat în articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și dulciuri.

Despre organizarea și desfășurarea acestei acțiuni de binefacere ne‑a vorbit părintele paroh Constantin Marius Jica: „Este un proiect aflat la a doua ediție, fiind organizat pentru prima oară în urmă cu doi ani. Am pornit de la gândul insuflat de bunicii noștri, în tinerețe, când ne spuneau că de Paști fiecare om trebuie să se înnoiască. Ne spuneau acest lucru în ideea că, peste ani, ne vom înnoi nu numai din punctul de vedere al hainelor, ci și din punct de vedere sufletesc. Astfel, la Parohia Târca am adresat un apel credincioșilor care doresc să îmbrace câte un copil pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Spre surprinderea noastră, și acum doi ani, și în acest an, am ajuns la un număr însemnat de persoane care au dorit să se implice, de această dată existând 170 de beneficiari care au primit un rând sau două de haine, încălțăminte și dulciuri. Toate hainele sunt noi, cumpărate de fiecare persoană care s‑a implicat în proiect, beneficiarii fiind copii de la parohia noastră, din împrejurimi, precum și cei aflați în evidența Protoieriei Sector 3 Capitală”.

„În luna ianuarie am anunțat derularea acestui proiect. Până la începutul lunii martie, persoanele care au dorit să ofere îmbrăcăminte copiilor s‑au înscris atât direct la parohie, cât și pe pagina de Facebook a parohiei. Spre surprinderea noastră, s‑au oferit să participe și creștini ortodocși din diverse județe ale țării, precum Timișoara, Giurgiu, Tulcea sau Hunedoara. În perioada 1‑15 martie au fost luate măsurile tuturor copiilor, care au fost comunicate credincioșilor implicați în proiect, iar până la sfârșitul lunii oamenii au adus la parohie sau au trimis prin curier darurile pe care le‑au pregătit. Am achiziționat după aceea dulciuri pentru toți copiii și pe toate le‑am oferit astăzi celor mici. Copiii au fost foarte mulțumiți și bucuria s‑a citit în ochii lor”, a concluzionat părintele Constantin Marius Jica.