Proiectul „Învierea Domnului”, bucuria tuturor în Protoieria Sector 2 Capitală

Marți, 8 aprilie, a avut loc o nouă etapă a proiectului „Învierea Domnului, bucuria tuturor”, inițiat de Protoieria Sector 2 Capitală încă din anul 2014. Beneficiarii Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Bucureşti au primit din partea voluntarilor un gând bun, o rugăciune și un mic dar. „În această perioadă, în care străbatem urcușul duhovnicesc către Înviere și în care rugăciunea și postul ne însoțesc la tot pasul, am făcut un popas la Centrul de îngrijiri paliative «Sfântul Nectarie». Obișnuim să venim deseori aici, cu ocazia marilor praznice și ori de câte ori este nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. Am pregătit împreună cu grupul de voluntari de la Parohia «Sfinții Voievozi»‑Gherghiceanu daruri constând în fructe, dulciuri și ornamente confecționate manual chiar de tinerii inimoși implicați în activitate. Pentru a veni în sprijinul așezământului, am adus produse de igienă și curățenie, iar cu sprijinul parohiei, am procurat și trei cărucioare de inox pentru servirea mesei beneficiarilor la pat”, ne‑a declarat părintele Mihai‑Cristian Popescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 2 Capitală.

Joi, 10 aprilie, clericii şi voluntarii s‑au aflat în mijlocul beneficiarilor căminului de bătrâni al Mănăstirii Christiana, de data aceasta însoţiţi de un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” din sectorul 2. Acolo au oferit pachete cu produse de igienă, fructe și dulciuri. Așezământul a primit deja în dar un scaun medical pentru masaj, cu ajutorul elevilor și al voluntarilor.

Proiectul „Învierea Domnului, bucuria tuturor” se va încheia la Cantina „Sfânta Ana”, unde, în data de 16 aprilie, 100 de beneficiari aflați în evidența Asociației Diaconia - filiala sector 2 vor primi pachete consistente cu alimente de bază şi specifice sărbătorii. „Mulțumim preoților și tinerilor voluntari implicați în activitatea noastră și urăm tuturor sărbători binecuvântate, cu liniște sufletească și sănătate”, a transmis părintele protoiereu Mihai‑Cristian Popescu.