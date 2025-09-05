Sprijin pentru elevi din partea Episcopiei Tulcii la început de an școlar

Pentru al șaptelea an consecutiv, Episcopia Tulcii desfășoară o amplă acțiune social‑educativă menită să sprijine elevii din mediul rural la începutul noului an școlar. În acest context, miercuri, 3 septembrie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a vizitat Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Luminița, Protopopiatul Babadag, unde a oferit copiilor ghiozdane complet echipate cu rechizite. Evenimentul s‑a desfășurat în biserica parohială și s‑a adresat elevilor din ciclul primar și gimnazial, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Felix Neculai.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul tulcean a subliniat valoarea binecuvântată a educației și importanța comuniunii: „Bucuria începutului de toamnă aduce și bucuria începutului de an școlar. După o frumoasă tradiție am venit în această parohie, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, pentru a aduce un cuvânt de binecuvântare, de mângâiere și de îmbărbătare, dar și un mic dar pentru copiii care vor începe cursurile. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ocrotească această parohie, pe copii și pe părinții lor, precum și pe cadrele didactice care îi vor povățui”.

De la debutul acestei campanii, în 2019, sute de copii din zonele rurale ale județului Tulcea au primit sprijin din partea episcopiei, fiecare gest fiind o mână întinsă către familiile aflate în dificultate. Prin astfel de acțiuni, Episcopia Tulcii continuă să fie aproape de tinerii din comunitățile rurale, cultivând în sufletele lor speranța, dragostea de școală și lumina credinței.