Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Sprijin pentru elevi din partea Episcopiei Tulcii la început de an școlar

Sprijin pentru elevi din partea Episcopiei Tulcii la început de an școlar

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 05 Septembrie 2025

Pentru al șaptelea an consecutiv, Episcopia Tulcii desfășoară o amplă acțiune social‑educativă menită să sprijine elevii din mediul rural la începutul noului an școlar. În acest context, miercuri, 3 septembrie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a vizitat Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Luminița, Protopopiatul Babadag, unde a oferit copiilor ghiozdane complet echipate cu rechizite. Evenimentul s‑a desfășurat în biserica parohială și s‑a adresat elevilor din ciclul primar și gimnazial, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Felix Neculai.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul tulcean a subliniat valoarea binecuvântată a educației și importanța comuniunii: „Bucuria începutului de toamnă aduce și bucuria începutului de an școlar. După o frumoasă tradiție am venit în această parohie, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, pentru a aduce un cuvânt de binecuvântare, de mângâiere și de îmbărbătare, dar și un mic dar pentru copiii care vor începe cursurile. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ocrotească această parohie, pe copii și pe părinții lor, precum și pe cadrele didactice care îi vor povățui”.

De la debutul acestei campanii, în 2019, sute de copii din zonele rurale ale județului Tulcea au primit sprijin din partea episcopiei, fiecare gest fiind o mână întinsă către familiile aflate în dificultate. Prin astfel de acțiuni, Episcopia Tulcii continuă să fie aproape de tinerii din comunitățile rurale, cultivând în sufletele lor speranța, dragostea de școală și lumina credinței.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Visarion, Episcopul Tulcii  -   rechizite  -   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Acţiune filantropică organizată de o parohie bucureşteană Filantropie
    Acţiune filantropică organizată de o parohie bucureşteană

    Parohia Balta Albă din Protopopiatul Sector 3 Capitală a desfăşurat duminică, 31 august, o acţiune social-filantropică în cadrul căreia au fost oferite 100 de porţii de hrană caldă persoanelor fără adăpost din zona Gării de Nord din Bucureşti. Parte a programului filantropic al parohiei intitulat „Nici o lună fără o faptă bună”, acţiunea desfăşurată în ultima zi a lunii august a fost posibilă prin colaborarea Parohiei Balta Albă cu Organizaţia „Cornelius - Punte Umană”, cu sprijinul oamenilor de bine care s-au alăturat acestei lucrări filantropice.

    04 Sep, 2025
TOP 6 Filantropie