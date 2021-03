Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naţionale în sprijinul semenilor

În ultimele zile, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Nea­mului au continuat acțiunile de ajutorare a persoanelor aflate în situații de risc. Astfel, aceștia s-au deplasat joi, 4 martie, în câte cinci localități din județele Prahova și Ilfov, sprijinind cu articole de încălțăminte câte 100 de persoane din fiecare județ, adulți și copii. Vineri, 5 martie, voluntarii au vizitat alte cinci parohii prahovene, ajutând 22 de familii nevo­iașe cu pachete conținând produse alimentare și articole de încăl­ță­minte. Aceste acțiuni fac parte din campania „Implică-te! Împre­ună reușim mai mult!”, inițiată în luna februarie a anului trecut.

În cadrul acțiunii filantropice de joi, 4 martie, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale s-au deplasat în parohiile prahovene Podenii Noi, Popești, Iazu, Măgurele și Coada Malului, precum și în localitățile ilfovene Nuci, Merii Petchii, Sitaru, Grecii de Sus și Gră­diștea. Cele 200 de persoane sprijinite cu articole de încălță­minte au fost recunoscătoare pentru ajutorul primit, nevoia de a beneficia de un asemenea sprijin fiind evidentă. „Am dat câteva telefoane pentru a ne anunța vizita și în mai puțin de două ore am primit listele cu persoane care aveau nevoie de încălțăminte. Acest lucru denotă grija preoților parohi, care sunt tot timpul pre­gătiți să vină în sprijinul celor pe care îi păstoresc. A fost o zi plină, în care am mers peste 9 ore, vizitând zece parohii și ajutând 200 de persoane, dar nu am resimţit oboseala, deoarece bucuria este foarte mare”, ne-a declarat Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Părintele Adrian Ionuț Gomoiescu, de la Parohia Popești 2 din județul Prahova, a adăugat: „Sfânta noastră Biserică își arată permanent grija față de cei pe care îi păs­torește. Acestea sunt gesturi părin­tești ale iubirii manifestate constant, atât prin rugăciune, cât și prin fapte concrete. Biserica săvâr­șește aceste fapte de milostenie în numele dragostei și al lui Hristos, Mântuitorul nostru”.

În următoarea zi, voluntarii au ajutat 22 de familii din localitățile Belciug, Drăgănești, Zănoaga, Trestienii de Sus și Ciupelnița, din județul Prahova. Aceste persoane defavorizate au primit atât pachete cu alimente, cât și articole de încăl­țăminte foarte necesare. Vorbind despre aceste vizite, coordonatorul voluntarilor a subliniat în ce constă motivația de a continua cu o asemenea frecvență acțiunile filantropice: „Nu este ușor ca de fiecare dată să plecăm dimineața, înainte de răsărit, întorcându-ne târziu, după apusul soarelui. Însă, faptul că reușim să realizăm ceva, că acești oameni primesc o fărâmă de bucurie, ne ajută enorm să mergem mai departe și să dezvoltăm acest program de voluntariat, program care a apropiat deja numeroase persoane de Paraclisul Catedralei Naționale. Unui om îi este de ajuns să i se aprindă această scânteie, să vadă cum este să ajuți, și se naște în sufletul său dorința de a-i ajuta permanent pe cei aflați în dificultate. Cu siguranţă am reuși mai mult dacă ne-am implica toți. Să sprijinim câteva persoane din jurul nostru poate însemna foarte mult, fiindcă o mulțime de familii se află în diverse situații de dificultate”, a precizat Dănuţ Prună. De la începutul campaniei au fost sprijinite peste 5.100 de familii cu produse alimentare de bază, produse de igienă, îmbrăcăminte, în­căl­­țămin­te, electrocasnice și măști de pro­tecție. Valoarea ajutoarelor oferite până acum este de 471.000 de lei.