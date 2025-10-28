Catedrala - ochii la Cer sau mărturisire a credinței nezdruncinate

Catedrala Mântuirii Nea­mului - visul poetului Mihai Eminescu a devenit realitate. Simplu. Firesc. Oricâte împotriviri, atacuri, clevetiri s-au pus de-a curmezişul.

Orice ar spune globaliştii, progresiştii, neobolşevicii, oricâte spitale şi-ar dori haştagiştii, oricât s-ar murmura în cheie malignă: mai bine făceam altceva, vom ridica, zi de zi, ochii la Cer, mulţumind că a fost dusă la realizare marea lucrare. Spre slava lui Dumnezeu! Spre gloria naţiunii române!

E o mărturisire a credinței nezdruncinate a națiunii române. Binecuvântat fie poporul care realizează visul unui poet! Într-o lume tulbure, tot mai tulbure la suprafaţă, în adâncuri - de neclintit. Mărturisire a credinței, devenită realitate de vis și grație lui Daniel Codrescu, care a lucrat mii de metri pătrați într-un efort titanic! Mii de metri pătrați, lucraţi, migăliţi, şlefuiţi centimetru cu centimetru! Mozaicul din sticlă de Murano îi aparține. Și e numit capodoperă de Pavel Şuşară, care știe ce spune! Pentru că e meseriaş de gradul zero. Mulțumim foarte mult, Daniel Codrescu!

Sunt bucuroasă, tare bucuroasă că sunt martor ocular al acestei construcţii grandioase. Națiunea Română este aptă de proiecte majore. Este aptă de construcţii de durată, care cer efort susținut, viziune, geniu.

Faptul că Altarul a fost sfinţit în Anul Centenarului scurs de la formarea României Întregite, iar pictura în mozaic a fost sfinţită în Anul Centenar al Patriarhiei Române, precum şi în anul în care regina Maria împlinește 150 de ani de la naștere, iar regele Ferdinand - 160 de ani de la naştere, spune multe... Nimic întâmplător!

E un fragment de Rai Catedrala Mântuirii Neamului. Prin Catedrala Naţională, România devine inima creştinătăţii ortodoxe.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!