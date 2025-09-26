Catehismul Bisericii Ortodoxe Române, disponibil în limba germană

În primăvara anului 2023, Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, la iniția­tiva Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, hotăra tipărirea în 30.000 de exemplare a celui mai popular catehism românesc, acestea urmând să se distribuie gratuit în noaptea Sfintelor Paști credincioșilor veniți la marea sărbătoare.

Având în vedere pericolul actual al pierderii credinței și al rătăcirii de la morala evanghelică a multora dintre românii ortodocși aflați în Diaspora, prin acest proiect misionar s-a încercat ca în casele cât mai multor credincioși să ajungă Învățătura de credință ortodoxă, alcătuită în acest format încă din 1952 de mari teologi români, printre ei aflându-se cunoscutul dogmatist și profesor - de curând trecut în rândul sfinților - Preotul Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Proiectul misionar de cateheză prin tipăritură nu s-a oprit la o simplă distribuție pascală, ci continuă în multe parohii românești, preoții oferind câte un catehism familiilor înainte de Taina Sfântului Botez și Taina Cununiei, care uneori sunt ocazii rare de a-i provoca pe ortodocșii nepracticanți să afle mai multe despre valorile în care ei înșiși s-au botezat.

Necesitatea unei catehizări continue și a unei re-evanghelizări a credincioșilor ortodocși se face simțită din ce în ce mai mult și în Germania, unde numărul ortodoc­șilor a crescut considerabil în ultimii ani, fiind estimat la peste 5 milioane, românii depășindu-i numeric pe ruși, greci, ucraineni sau sârbi. Între timp, în multe parohii din Diaspora românească central- eu­ropeană există familii mixte, adesea partenerii neortodocși fiind convinși să se convertească la Ortodoxie de partenerii ortodocși, mai consecvenți în ceea ce privește credința. Există în alte jurisdicții ortodoxe chiar și parohii constituite numai din convertiți, unde slujbele se săvârșesc exclusiv în limba germană. În parohiile Mitropoliei românești se obișnuiește deja de multă vreme ca unele momente din slujbă (Apostolul, Evanghelia, rugăciunea „Tatăl nostru”, anumite ectenii) să fie rostite și în germană, pentru a-i integra în comunitate pe cei care nu înțeleg românește, fie că e vorba de con­ver­tiți, fie de copii români care, fiind crescuți în patria adoptivă, adesea comunică mai bine în limba în care învață la școală.

În acest context, publicarea unor cărți de învățătură ortodoxă în limba germană a devenit din ce în ce mai importantă. Pe lângă edi­țiile nemțești ale catehismului Sfântului Nicolae Velimirovici, ale celui scris de mitropolitul rus Ilarion Alfeyev, ale teologului grec Anastasios Kallis sau ale celui venit de la comunitățile ortodoxe din Franța, intitulat „Viu este Dumnezeu”, care s-au bucurat deja de o bună primire, semnalăm cu multă bucurie apariția, în luna septembrie a acestui An Centenar al Patriarhiei Române, a traducerii germane a Învățăturii de credință ortodoxă amintite la începutul acestui articol - intitulată Orthodoxe Glaubenslehre. Aceasta s-a publicat cu binecuvântarea Înalt­prea­sfințitului Părinte Mitropolit Serafim, de osteneala traducerii ocupându-se Călin Hoffmann (Irhașiu), dirijorul corului Parohiei „Sfinții Apostoli” din orașul universitar Erlangen, comunitate în care de mai bine de trei ani se săvârșește o dată pe lună Sfânta Liturghie în limba germană. Traducătorul a mai publicat anterior, în limba lui Goethe, cele mai îndră­gite opere ale Părintelui Nicolae Steinhardt: Dăruind vei dobândi („Der Gebende erhält’s”, Edition Hagia Sophia, 2020), respectiv Jur­nalul fericirii („Das Tagebuch der Freude”, 2021), făcând accesibile aceste capodopere și publicului german. Aceeași editură ortodoxă germană, „Hagia Sophia”, patronată cu multă jertfelnicie de Gregor Fernbach, a girat apariția acestui volum, realizat într-un format calitativ de excepție, reproducând pe copertă celebra Scară a Raiului de la Mănăstirea Sucevița.

Ce mai poate aduce azi acest tip de catehism, redactat într-o formă scolastică, împărțit în 933 de întrebări și răspunsuri? În ultima vreme, teologia ortodoxă s-a îndepărtat de un asemenea model de scrii­tură considerat a fi învechit și ne­corespunzător provocărilor în care se află omul modern în ceea ce privește credința. Celelalte cate­hisme ortodoxe, enumerate mai sus, încearcă să abordeze cât mai exhaustiv Ortodoxia dintr-o perspectivă mai apropiată principalelor căutări de azi. Și cu toate acestea, avantajul Învățăturii de credință ortodoxă a Bisericii Ortodoxe Române, acum disponibilă și în limba germană, este acela că răspunde necesității etern valabile de a avea la dispoziție o expunere a credinței dreptmăritoare într-o formulă de compendiu, de enciclopedie, așa încât cercetând cuprinsul să se găsească mai ușor, după o schemă dată, subiectul care stârnește preocupare sau curiozitate. Mai rar se vor găsi cei care citesc un catehism „din scoarță în scoarță” și mai adesea interesul în înțelegerea credinței va porni de la o temă anume, care îl poate seduce pe cel doritor să găsească răspunsuri. Clasicul catehism românesc tratează Ortodoxia pornind de la cele trei virtuți teologice: credința (în care sunt explicate, prin 374 întrebări și răspunsuri, fundamentele credinței expuse în Crezul niceo-constantinopolitan rostit la fiecare Sfântă Liturghie), nădejdea (unde sunt aprofundate 304 subiecte legate de practicarea concretă a credinței în rugăciunea personală și cea comunitară, explicarea ritualurilor liturgice și a rânduielilor ortodoxe specifice, precum postul, calendarul și sărbătorile), respectiv iubirea (unde sunt tratate 254 de subiecte legate de învățătura morală, atât de necesară azi într-o lume debusolată de libertăți contradictorii).

Catehismul ortodox românesc, sau de acum înainte și german, Ortho­doxe Glaubenslehre, nu are pretenția de a fi manualul de necesitate maximă al ortodoxului convertit sau al căutătorului Ortodoxiei din Europa de Vest, însă poate fi receptat ca un impuls, un deschizător de uși, prin numeroasele sale trimiteri la înțelesuri (pentru mulți inedite) ale Sfintei Scripturi și ale operelor Sfinților Părinți, multe dintre acestea deja disponibile în limba germană, adesea prin intermediul aceleiași edituri, „Hagia Sophia”, care devine un liant între tradițiile ortodoxe slavone, grecești și românești, într-o lume până mai demult străină creștinătății răsăritene.