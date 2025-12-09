Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei De Crăciun sărbătorim Naşterea Domnului

De Crăciun sărbătorim Naşterea Domnului

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Repere și idei
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 10 Decembrie 2025

Afirmaţia din titlu pare la prima vedere o banalitate, dacă plecăm de la premisa că toată lumea ştie că de Crăciun sărbătorim Naşterea Domnului. Însă, dacă adresăm întrebarea: ce sărbătorim de Crăciun?, vom obţine răspunsuri diverse, care ilustrează modul în care se raportează la această sărbătoare oamenii contemporani. Unii o să pună accentul pe masa de Crăciun, alţii pe darurile aduse de Moş Crăciun, iar alţii pe timpul petrecut cu cei dragi de Crăciun.

Din păcate, sunt tot mai puţini cei care se raportează creştineşte la sărbătoarea Crăciunului şi care înţeleg că, dacă sărbătorim Naşterea Domnului, atunci trebuie să fim în Casa Domnului, care este Biserica, unde, participând la Sfânta Liturghie, Îl cinstim cum se cuvine pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care vine în lume pentru mântuirea noastră.

Cei mai mulţi, din păcate, nu aleg ca de Crăciun să meargă la Biserică pentru a sărbători Naşterea lui Iisus Hristos şi, din păcate pentru ei, pierd esenţa acestui Praznic Împărătesc, care este întâlnirea cu Domnul, Care ni Se oferă euharistic prin Sfânta Împărtăşanie la Sfânta Liturghie.

Acest lucru se întâmplă pentru că ei nu înţeleg sau chiar nu ştiu că de Crăciun sărbătorim Naşterea Domnului şi mai ales că Dumnezeu Se face om şi vine la noi în chip de Prunc Preasfânt ca pe noi, oamenii, să ne ridice din blestemul păcatului strămoşesc prin Jertfa şi Învierea Sa.

Creştinii sărbătoresc pe 25 decembrie Crăciunul. În această zi prăznuim Naşterea în Betleemul Iudeei a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care s-a petrecut în urmă cu două milenii. Prin cuvintele Naşterea Domnului înţelegem din perspectivă teologică Naşterea după trup a Fiului lui Dumnezeu, adică, Cel Născut din veci din Tatăl, Fiul Cel Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu Se naşte în timp din Maica Fecioară Preacurată. Fiul lui Dumnezeu, Cel prin care toate au fost aduse din nefiinţă la fiinţă, vine în lume ca să mântuiască neamul omenesc.

Pentru noi, românii ortodocşi, sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este momentul din an când cinstim venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu şi ne manifestăm această mare bucurie prin frumoasele noastre colinde şi mai ales prin participarea la sfintele slujbe în bisericile ce umplu de lumină sfântă pământul ţării noastre în ziua binecuvântată a Crăciunului.

 

Citeşte mai multe despre:   Craciun  -   Naşterea Domnului
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
  • Pe tărâmul inimii Repere și idei
    Pe tărâmul inimii

    Pentru părinții ascetici este limpede cum mândria reprezintă păcatul sursă, din care izvorăsc și cu care rămân în permanență conectate celelalte păcate. Avva Or surprinde în sfaturile sale una dintre fațetele acestei boli a sufletului: „Nu vorbi în inima ta împotriva fratelui, zicând: Eu sunt mai deștept și mai ascet decât dânsul, ci supune-te harului lui Hristos în duhul sărăciei și al iubirii nefățarnice, ca să nu cazi în duhul laudei de sine și să-ți pierzi osteneala. Căci este scris: Cine crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Fii dres cu sare, întru Domnul”.

    10 Dec, 2025
  • Un strop de bun-simț... Repere și idei
    Un strop de bun-simț...

    Dacă pământul suferă cel mai mult de pe urma lipsei de apă, societatea trece prin adevărate convulsii în absența bunului-simț. Fie că vorbim de tineri sau de copii, de oameni maturi sau chiar de persoane

    09 Dec, 2025
TOP 6 Repere și idei