Ghid catehetic pentru copii de 4-7 ani

În multitudinea de infor­mații care pot bulversa oamenii de azi, există și vești bune. Una dintre ele este apariția unei cărți foarte utile pentru copiii românilor din diaspora care trăiesc în Austria și Germania: „Întruparea Domnului și înăl­țarea omului - Ghid catehetic la Duminicile Octoihului pentru copii de 4-7 ani”, semnată de prof. dr. Cristina Benga și pr. Emanuel Nuțu, publicată la Editura Doxologia din Iași.

Pentru realizarea acestei cărți foarte necesare în procesul de predanie a învățăturii creștin-ortodoxe în diaspora s-a lucrat încă din 2023, când a fost inițiat și dezvoltat proiectul catehetic „Vestea cea Bună”, desfășurat în cadrul programului de misiune creștin-ortodoxă al șco­lilor catehetice din diaspora, sub îndrumarea Sectorului cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Coordonat de pr. Emanuel Nuțu, consilier cultural, și de prof. dr. Cristina Benga, cu binecuvântarea Înalt­prea­sfințitului Părinte Mitropolit Serafim, proiectul a fost susținut de un grup catehetic alcătuit din preoți, doamne preotese și profesori de religie.

„Proiectul «Vestea cea Bună» și-a propus ca obiective esențiale: sprijinirea și dezvoltarea școlilor parohiale prin metode catehetice moderne, promovarea credinței ortodoxe în comunitățile românești din Mitropolia Germaniei, Europei Cen­trale și de Nord, tâlcuirea pe înțe­lesul copiilor a textelor evanghelice și completarea educației primite în familie și în școală prin implicarea activă a parohiilor”, aflăm de pe site-ul mitropoliei amintite.

Cartea are o structură clară și este paginată prietenos, din cuprins făcând parte rugăciunea care se rostește înaintea catehezei, lecțiile propriu-zise, o încheiere și rugăciunea îngerului protector. Cea mai cuprinzătoare parte a ghidului constă în lecțiile catehetice în sine, aproape 100 de pagini, informația fiind prezentată intuitiv și ușor de folosit de către cateheți și părinți: icoana corespunzătoare pericopei evanghelice, vocabularul explicativ, textul narativ adaptat copiilor, întrebări de verificare, exerciții, jocuri și aplicații graduale - de la simplu la complex -, precum și rubrica „Știați că...” pentru completarea cunoștințelor. Grafica și iconografia sunt foarte plăcute, atractive, potrivite vârstei copiilor.

Se poate spune că acest ghid este un model de responsabilitate pedagogică față de generația tânără, întrucât oferă copiilor șansa de a pătrunde treptat în înțelesul Evangheliei și de a se forma în spiritul creștin-ortodox.

În altă ordine de idei, cartea „răspunde unei nevoi reale din parohii, mai ales în diaspora, unde formarea identității creștin-ortodoxe are nevoie de instrumente clare, adaptate contextului multicultural în care cresc copiii”, după cum subliniază părintele consilier Emanuel Nuțu.

Proiectul catehetic „Vestea cea Bună” continuă și în prezent, urmând ca în curând să apară și celelalte volume ale seriei dedicate celorlalte categorii de vârstă, precum și în limba germană.