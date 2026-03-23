Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Încotro?

Încotro?

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Repere și idei
Un articol de: Tudor Călin Zarojanu - 23 Martie 2026

Nu de azi, de ieri, ci deja de câțiva ani, pe baza teh­nologiei de recu­noaș­tere facială, softuri specializate și sofisticate încearcă să identifice, în aeroporturi și alte puncte sensibile, persoanele pe care „se vede” că au sentimente de vino­vă­ție, deci pun la cale ceva; s-a pus la punct de asemenea o apli­ca­ție care susține că poate „citi” pe fețele elevilor dintr-o clasă dacă sunt sau nu atenți la lecție (mă rog, aici nu cred că era nevoie de vreo aplicație), iar în unele spitale, acești algoritmi încep să fie im­ple­mentați pentru a determina nivelurile „adevărate” de durere ale pacienților cu afec­ți­uni cronice și să se decidă astfel dacă au cu adevărat nevoie de medicamente. Această din urmă apli­cație pare cam cinică, dar nu asta e prima problemă, ci faptul că toate aceste utilizări ale tehnologiei de vârf se bazează pe un foarte contestabil set de standarde privind felul în care emoțiile și sentimentele se afișează pe fețele noastre.

Primul care a avut această idee a fost nimeni altul decât Charles Darwin, care într-o a treia lucrare a lui, Expresia emoțiilor la om și animale (1872), mai puțin cunoscută decât primele două, care l-au făcut celebru, analizează acest fenomen și ajunge la concluzia că unele emoții sunt comune în rândul multor creaturi vii și că fiecare dintre noi exprimă aceeași stare de spirit prin aceleași mișcări. În plus, el sugerează că există doar șase emoții de bază: furie, frică, surpriză, dezgust, fericire și tristețe.

Ulterior, Paul Ekman, unul dintre greii psihologiei secolului al XX-lea, și-a petrecut mare parte din carieră încercând să formalizeze ideile lui Darwin și să le dea valoare științifică. Pe setul standardizat Darwin-Ekman privind afișarea emoțiilor se bazează aplicațiile descrise mai sus și probabil multe altele. Doar că... nu e așa. Există ocupații care, cu totul, invalidează această teorie. Actorii își construiesc cariera afișând emoții și sentimente care nu sunt reale, ci jucate. Mascarea adevăratelor emoții e literă de lege și la jucătorii de poker, escroci și avocați, iertată fie alăturarea. Și, oricum, nimeni și nimic nu are dreptul să decidă că nu mă doare chiar așa de tare, deci nu e cazul să primesc un analgezic.

Problema evaluării automate a emoțiilor face parte dintr-o temă mult mai generală, care poate fi sintetizată într-o întrebare: Oare chiar trebuie să inventăm și să aplicăm tot ceea ce poate fi inventat? Tehnologia avansează cu pași repezi și nu mai suntem așa departe de „Minunata Lume Nouă”, distopia din 1932 a lui Aldous Huxley, anticipând un viitor în care oamenii sunt programaţi genetic, condiționați social și menținuți docili prin consumul unui drog.

Are cineva controlul frontierei dintre util şi periculos sau imoral? Fără îndoială că majoritatea invenţiilor şi inovaţiilor sunt bine intenţionate, dar se spune că şi Proiectul Manhattan a avut o intenţie pozitivă...

Tehnica medicală și în general medicina au făcut extrem de importante progrese, care trebuie aplaudate, dar nu-i așa că ne-am descurca mai bine dacă în loc de două mâini am avea trei sau patru? Poate că într-un viitor oarecare implantarea unui număr suplimentar de membre și legarea lor funcțională la restul corpului vor deveni posibile: Dar chiar ar fi bine?

Ce se poate face trebuie neapărat legat de ce merită a fi făcut și de ce e moral să facem.

 

vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
  • Canonul Mare Repere și idei
    Canonul Mare

    În bisericile din Răsărit, astăzi se săvârșește slujba Canonului Mare al Sfântului Andrei Criteanul, moment de maximă trăire duhovnicească îna­intea marelui prag al Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Climax al stărilor spirituale trăite până acum în Postul Păresimilor, Canonul de pocăință este cea mai sigură și directă cale de introspecție, de cercetare a cugetului, de curățire a inimii. Nimic nu se compară cu ceea ce vom trăi în această seară, în biserica noastră parohială, la poalele catapetesmei.

    23 Mar, 2026
  • Strada care spune povești Repere și idei
    Strada care spune povești

    Putna e un nume din toată România. Doar că îmbracă chipuri diferite. De mănăstire, în Bucovina. De râu, în țara Vrancei. De stradă, în orașul Breaza, de pe Valea Prahovei. Spre deosebire de alte străzi

    20 Mar, 2026
TOP 6 Repere și idei