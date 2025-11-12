Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Îndumnezeirea și mărturia prin sfințenia vieții

Repere și idei
Un articol de: Pr. Paul Siladi - 12 Noiembrie 2025

În inima credinței ortodoxe se află legătura vie dintre Liturghie și trans­formarea omului. Liturghia nu este doar o slujbă sau o comemorare a trecutului, ci un loc unde cerul se unește cu pământul, iar omul participă la viața dumnezeiască. Acolo începe drumul îndumnezeirii - tainicul proces prin care omul, primind harul divin, devine asemenea lui Hristos. Nu prin imitare exterioară, ci printr-o schimbare lăuntrică, printr-o transfigurare care cuprinde întreaga ființă.

Această transformare are un nume vechi: metanoia. Înseamnă o schimbare a minții, o transformare a felului în care omul înțelege lumea, se vede pe sine și relația sa cu Dumnezeu. Pocăința nu este doar regretul pentru gre­șelile trecute, ci o redescoperire a unui mod autentic de a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Omul care trăiește această convertire lăuntrică începe să vadă totul cu ochii lui Hristos - iar voința sa se armonizează cu voința divină. Astfel, nu doar gândirea, ci și faptele devin purtătoare de lumină. Cel care se lasă atins de har nu mai este același. Viața lui devine o tăcută, dar puternică mărturie despre prezența lui Dumnezeu. Nu are nevoie de discursuri sau gesturi spectaculoase: iubirea, blân­dețea, pacea și curăția sa sunt cele care vorbesc cu o elocvență fără echivoc. În acest sens, fiecare credincios este chemat să devină o icoană a lui Hristos, un loc de întâlnire între om și Dumnezeu. Mărturia sa nu se exprimă doar prin cuvinte, ci mai ales prin felul de a fi.

Această legătură dintre sfin­țenie și îndumnezeire este, în fond, esența misiunii creștine.

Lumea nu se schimbă prin strategii religioase, ci prin oameni care trăiesc cu adevărat Evanghelia. Sfințenia nu este un ideal rezervat câtorva aleși, ci o chemare adresată fiecărui om. În vremurile noastre, marcate de zgomot, tehnologie și grabă, Biserica are nevoie, mai mult decât oricând, de oameni sfinți. O mărturie autentică izvorăște dintr-o viață trăită în duh și adevăr, nu din dorința de a convinge. Cel care a gustat din pacea lui Dumnezeu devine el însuși izvor de pace pentru ceilalți. Așa cum spunea Sfântul Serafim de Sarov, „dobândește pacea în tine și mii în jurul tău se vor mântui”.

Așadar, sfințenia vieții este cea mai convingătoare formă de misiune. Ea nu impune, ci atrage; nu vorbește despre Dumnezeu, ci Îl face vizibil. Într-o lume flămândă de sens, mărturia prin sfințenie este cel mai puternic cuvânt pe care credinciosul îl poate rosti.

