Ioan Botezătorul Sfântul, Prorocul şi Înaintemergătorul

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta este un bun prilej să consemnăm câteva reflecţii teologice despre Sfântul Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. El este cunoscut pentru sfinţenia şi asceza vieţii sale. Detalii despre viaţa lui aflăm din Sfintele Evanghelii. De asemenea, numele său este menţionat şi în lucrarea Antichităţi iudaice a istoricului iudeu din secolul I d.Hr., Iosif Flavius.

Sfântul Ioan Botezătorul a fost un om providenţial, învestit de Dumnezeu cu puterea de a pregăti calea Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru vestirea Evangheliei mântuirii, de aceea este numit Înaintemergătorul Domnului.

Imnografia ortodoxă îl numeşte „sfeşnic cu lucire de aur”, „trâmbiţă a adevărului, a dreptăţii şi virtuţii”, toate aceste apelative arătând cinstea de care se bucură Sfântul Ioan Botezătorul în Biserică, mai ales că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus: „Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul...” (Matei 11, 11).

Nici un bărbat din lumea aceasta nu s-a învrednicit de o cinste şi o preţuire mai mare din partea Domnului nostru Iisus Hristos cum a fost cinstit Înaintemergătorul Său, Sfântul Ioan Botezătorul. De aceea şi Biserica îl cinsteşte de mai multe ori în cursul anului bisericesc.

În primul rând, avem trei sărbători care sunt dedicate Sfântului Ioan Botezătorul, însemnate cu cruce roşie în calendar: 7 ianuarie - Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 24 iunie - Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi 29 august - Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. În afară de acestea, mai avem în calendarul bisericesc următoarele zile de cinstire ale acestui sfânt proroc: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul (23 septembrie), Întâia şi a doua aflare a capului Înaintemergătorului Domnului (24 februarie) şi A treia aflare a capului său (25 mai).

Sfântul Ioan Botezătorul este fiul preotului iudeu Zaharia şi al Elisabetei. Ştim din Sfânta Evanghelie după Luca că naşterea şi misiunea lui de Înaintemergător al Domnului sunt vestite în chip minunat tatălui său în templul din Ierusalim. El a trăit în pustiul Iudeei şi către vârsta de 30 de ani a venit la râul Iordan și propovăduia, zicând: „Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt” (Marcu 1, 7-8).

El este martorul Dumnezeieştii Arătări a Domnului nostru Iisus Hristos de la râul Iordan: „Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileei şi S-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit” (Marcu 1, 9-11).

La scurt timp după Botezul Domnului de la Iordan, Sfântul Ioan a fost arestat din ordinul lui Irod Antipa. Acesta, sărbătorindu-şi ziua de naştere, îi oferă fiicei Irodiadei capul Sfântului Ioan Botezătorul, care îşi încheie viaţa prin jertfă pentru respectarea Legii lui Dumnezeu. Sfârşitul său este considerat unul mucenicesc de literatura patristică ortodoxă, ai cărei autori inspiraţi arată că el a mers şi în iad cu sufletul, unde i-a pregătit pe cei ţinuţi din veac în această închisoare a sufletelor, de venirea lui Hristos la ei pentru a-i elibera. Acest lucru s-a întâmplat când Hristos Domnul a murit pe Cruce şi cu sufletul Său S-a pogorât la iad, de unde prin Învierea Sa i-a scos pe toţi drepţii din vechime, deci şi pe Sfântul Ioan Botezătorul.