Părintele profesor Viorel Ioniță - 80 de ani de viaţă în Hristos, de slujire și dăruire

Duminică, 19 octombrie, comunitatea Parohiei Ortodoxe Române din Chambésy, Elveția, l-a sărbătorit pe părintele prof. dr. Viorel Ioniță la împlinirea vârstei de 80 de ani. Momentul aniversar a fost prilej de bucurie și recunoștință pentru întreaga activitate academică, pastorală și misionară a părintelui, care de peste trei decenii slujește cu devotament în biserica românească din Geneva.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, împreună cu părintele profesor Vasile Octavian Mihoc și părintele Mihai Lica Pura, l-am invitat în fața soleei pe părintele profesor Viorel Ioniţă, pe doamna preoteasă Alexandrina, alături de fiul, fiica şi nepoţii lor. Am adus cu toţii mulțu­mire lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le-a revărsat peste familie şi întreaga comunitate, iar la final ne-am unit într-un glas în rugăciune, cântând: „Mulţi ani trăiască!” Au fost momente de înaltă simțire şi emoţie.

Întrucât comunitatea actuală din Chambésy este formată mai ales din tineri, am făcut o succintă prezentare a personalității părintelui Viorel, pe care cei mai mulţi îl cunosc doar ca pe preotul râvnitor şi smerit care poate fi văzut slujind în Altar în fiecare duminică şi sărbătoare, fără a şti însă parcursul academic și de reprezentare internaţională a Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul anilor.

Avându-şi obârșia în aceeaşi comună cu Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, părintele Viorel a văzut lumina zilei la 18 octombrie 1945, fiind al șaptelea copil dintr-o familie de 11 fraţi şi surori. Simțind de mic copil chemarea spre slujirea preoțească, urmează cursurile Seminarului Teologic din Cluj-Napoca timp de cinci ani, apoi Institutul de Teologie Ortodoxă de Sibiu încă patru ani şi îşi încununează studiile teologice cu alţi trei ani de studii doctorale la Institutul de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. După 12 ani de temeinică pregătire în teologia ortodoxă, îşi continuă studiile de cercetare în Germania, la Bonn, la vechii catolici şi la luterani, şi dobândește astfel cunoștințele necesare pentru a reprezenta Biserica noastră în dialogul cu alte comu­nități creştine.

Activează ca profesor universitar titular de Istorie Bisericească Universală la Facultatea de Teologie din Bucureşti, iar după 1990 predă și la Facultățile de Teologie de la Iaşi și Craiova. Cunoscut şi apreciat internaţional, este invitat să predea şi la Universitățile din Berna, Fribourg şi Chur, Elveția, şi ţine conferinţe sau prelegeri academice în Germania şi în alte ţări europene. Scrie un număr impresionant de studii şi articole în revistele românești şi internaţionale, semnează şi coordonează publicarea noii ediţii a manualului de Istorie Bisericească Universală.

Mărturisitor al Ortodoxiei în dialogul internațional

În 1994 obţine prin concurs postul de director de studii la Conferinţa Bisericilor Europene, devenind şi secretarul general al acestei organizații în ultimii doi ani înainte de pensionare în 2011.

Reprezintă Biserica Ortodoxă Română în cadrul Consiliului Mon­dial al Bisericilor și în dialogurile teologice bilaterale cu Bisericile Orientale, cu Biserica Romano-Catolică și cu Bisericile Protestante. În toate aceste activități în slujba Bisericii noastre străbune, părintele Ioniță a mărturisit cu demnitate și rigoare științifică și spirituală profunzimea gândirii teologice ortodoxe în plan interna­țional, la cel mai înalt nivel academic și eclezial, de-a lungul mai multor decenii.

Aceste calități mărturisitoare le-a simțit în chip direct și comunitatea românească din Chambésy, care, de-a lungul anilor, s-a bucurat nu doar de slujirea liturgică, ci și de cuvântul ziditor, de echilibrul și înțelepciunea părintelui. Pentru credincioșii parohiei, prezența sa este o binecuvântare și un reper de statornicie în credință.

Slujitor al Altarului și povățuitor al sufletelor

Părintele Viorel Ioniță este cunoscut nu doar ca teolog de prestigiu și profesor universitar, ci și ca slujitor al Altarului și povă­țui­tor duhovnicesc. Predicile sale, adânc ancorate în Sfânta Scriptură și în istoria Bisericii, se disting prin profunzime teologică, echilibru și forță pedagogică și spiritual- formativă, fiind pentru cre­din­cioși adevărate lecții de viață și credință. Cu o vastă cultură și o sensibilitate pastorală aparte, părintele reu­șește să împletească în cuvântul său dimensiunea istorică a cre­dinței cu trăirea vie și actuală a Evangheliei, oferind permanent o perspectivă teologică luminată de experiență, discernământ și dragoste față de oameni.

Urare aniversară

La acest ceas aniversar, comunitatea ortodoxă română din Chambésy îi urează părintelui Viorel Ioniță ani îndelungați, cu sănătate și nenumărate binecuvântări cerești, alături de doamna preoteasă Alexandrina Ioniță, care participă cu multă râvnă la toate slujbele bisericii, precum și alături de copiii și nepoții lor, care le împărtășesc bucuria și lumina acestei frumoase sărbători de suflet!