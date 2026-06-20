Istoria României este fabuloasă. Dramatică și totodată glorioasă. Ne-am aflat în calea popoarelor migratoare, la intersecția marilor imperii și în bătaia tuturor vânturilor. Am rezistat la toate provocările și ne-am afirmat ca o națiune puternică. Suntem dintotdeauna pe harta Europei și a lumii. Nu s-a pus problema să „intrăm în Europa”, cum se exprimau unii, prea grăbiți în formulare, căci am fost mereu aici - ci doar să intrăm în Uniunea Europeană.

De-a lungul secolelor, am jucat un rol imposibil de neglijat, atât ca stat și popor, în ansamblul lor, cât și prin individualități și manifestări particulare, de mare valoare. Nu doar în istoria veche și nu numai prin curajul exemplar al militarilor români, în vremuri de restriște, ci și prin personalități din toate domeniile: artă, religie, știință, tehnologie, sport. Oameni excepționali precum Constantin Brâncuși, pe care îl celebrăm anul acesta, Geor­ge Enescu, Henri Coandă și câți alții au fost adevărați ambasadori care au pus și au păstrat România pe harta lumii.

Lucrul acesta se petrece și în prezent, oricât de complicate ar fi vremurile.

În luna mai, la Campionatul Mondial de Robotică FIRST Tech Challenge din Houston, la care au participat 336 de echipe din 30 de țări, 4 echipe românești de elevi din 4 orașe diferite au ocupat primele 4 locuri! Copiii aceștia nu sunt doar „viitorul nostru”, așa cum îndeobște spunem, ci sunt deja chiar prezentul.

Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Interna­țional de Film Transilvania (TIFF), cel mai important eveniment din România dedicat cinematografiei, a debutat anul acesta cu pro­iecția în exclusivitate a unui fragment din „Nadia”, documentarul aflat în lucru despre viața și cariera legendarei Nadia Comăneci, care nu doar că s-a aflat acolo, dar a stârnit o vie emoție mergând în sală să-l îmbrățișeze pe minunatul actor Florin Piersic.

La fel de important ca TIFF este Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) care a ajuns la cea de-a 33-a ediție, desfăşurată în aceste zile sub fericitul slogan „Suflet”. Un festival la care vin iubitori de teatru din străinătate special ca să vadă spectacolele de aici!

Ce să mai vorbim despre Festivalul Interna­țional „George Enescu”, unul dintre cele mai importante din lume, alternând anual cu concursul internațional cu același nume, ajuns în 2026 la a 20-a ediție, în vreme ce festivalul-mamă a sărbătorit anul trecut cea de-a 27-a ediție. Puțini sunt marii interpreți, marile orchestre și tinerele talente care n-au trecut pe-aici!

Rămânând în sfera culturii, trebuie amintite și Festivalul de Jazz de la Gărâna, cel de film de la Sfântu Gheorghe, cel de film și istorii de la Râșnov, dar și cele de muzică pentru tineri, precum UNTOLD, de la Cluj, care adună anual aproape o jumătate de milion de spectatori, mulți din alte țări.

Sunt evenimente care, și ele, întăresc poziția pe harta lumii a României, așa cum o face și cel de-al doilea Palme d’Or de la Cannes al lui Cristian Mungiu, fără a uita că Ion Popescu-Gopo a câștigat în 1957 Palme d’Or pentru cel mai bun scurtmetraj, un film de animație - lucru fără precedent!

Pe 26 iunie vom sărbători Ziua Drapelului Național. Nu ezitați să arborați un tricolor, mic sau mare, în fereastră, pe balcon sau la geamul mașinii. Avem cu ce ne mândri!