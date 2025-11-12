Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Postul Crăciunului începe vineri

Repere și idei
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 12 Noiembrie 2025

Anul acesta, Postul Crăciunului începe vineri, 14 noiembrie 2025, când îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Filip, care a vestit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos pe teritoriul ţării noastre. Acest lucru se întâmplă pentru că ziua ce precede data clasică de început al Postului Crăciunului, 15 noiembrie, este precedată de a şasea zi a săptămânii, vinerea, care este zi de post. Din această cauză acest post în cinstea Naşterii lui Hristos începe vineri, 14 noiembrie, iar ziua lăsării de sec se mută în 13 noiembrie, când îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Gură de Aur.

Postul pe care-l începem vineri, 14 noiembrie, ţine până în 24 decembrie inclusiv. Această ultimă zi fiind cea mai aspră zi de postire din timpul de asceză ce ne pregăteşte pentru Naşterea lui Hristos.

Zilele de postire pentru sărbătoarea Crăciunului sunt de asprime medie, multe dintre ele fiind cu dezlegare la peşte: 21, 22, 23, 25, 29, 30 noiembrie şi 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 18 decembrie. Pe durata acestor zile de post nu se consumă carne, produse lactate şi ouă.

În timpul Postului Crăciunului, grija noastră principală nu trebuie să fie doar postul alimentar, ci mai ales postirea noastră duhovnicească. Cele două sunt strâns legate între ele. Postul alimentar fără de cel duhovnicesc nu este modul de postire al Bisericii noastre. Cel alimentar pregăteşte trupul pentru postirea duhovnicească.

Postul Crăciunului ne aminteşte de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, în așteptarea venirii lui Mesia. De asemenea, prin durata sa, acest post ne aduce aminte și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească de la Dumnezeu cele 10 porunci. Ca vechime, acest post datează de peste 16 veacuri, iar ca formă actuală îl avem uniformizat de Sinodul local din Constantinopol din anul 1166.

Parcurgând urcuşul duhovnicesc al Postului Crăciunului, ajungem la bucuria Betleemului adusă de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru a ajunge la această bucurie, Biserica ne îndeamnă să parcurgem acest timp de pregătire duhovnicească prin post şi pocăinţă pentru a ne învrednici să-L slăvim alături de cetele îngereşti pe Pruncul Prea­sfânt din ieslea Betleemului.

Credinciosul care posteşte are gândul la Hristos care Se naşte în peştera Betleemului şi doreşte să facă din peştera sufletului său un loc plin de căldură duhovnicească în care să Se sălăşluiască Domnul Iisus Hristos în chip Euharistic. De aceea în perioada acestui post intensifică rugăciunea, pocăinţa, faptele bune, mersul la Biserică şi lecturile biblice şi duhovniceşti.

Prin acest post Biserica ne cheamă pe fiecare în parte să ne jertfim trupurile pentru a ne hrăni sufletul din bucuriile duhovnicești care să ne ducă la fericirea trăită de păstori atunci când îngerii le-au vestit Naşterea Domnului.

