Toți copiii

În România există aproximativ 3,8 milioane de copii și tineri cu vârsta sub 18 ani, ceea ce înseamnă 17,4% din totalul populației. La nivel mondial, proporția e semnificativ mai ridicată, 24%, diferența fiind dată de faptul că țara noastră înregistrează, din păcate, cea mai mică natalitate din ultimul secol.

Sigur, ar fi discutat dacă doar minorii sunt copii... Dacă e să-i dăm crezare lui Constantin Brâncuși, pe care-l celebrăm anul acesta, „în clipa în care am încetat a mai fi copii, vom fi morți deja”. Genialul sculptor se referea la necesara ingenuitate a artistului, la puritatea și lipsa de închistare - specifice copilăriei - care ar trebui să stea la baza oricărei creații, dar ideea se poate extinde și la alte dimensiuni ale vieții, poate chiar la toate.

În volumul al cincilea din „Cireșarii”, năzdrăvanul Tic, cel mai simpatic personaj al seriei, se confruntă cu ceea ce s-ar putea numi înțelepciunea resemnată a unui bărbat necunoscut. Când își afirmă ideile, bărbatul îi spune - cu un zâmbet superior, desigur - „Toți spunem așa când suntem tineri...”, la care Tic, departe de-a se simți pus la punct, îi răspunde imediat: „Da? Înseamnă că undeva e o trădare!”

Chiar și la nivel formal, inclusiv legislativ, definiția copilăriei diferă de la o cultură la alta. Așa cum știm măcar din filme, în Statele Unite poți avea permis de conducere auto - care, în paranteză fie spus, pare să se acorde cu mare ușurință - de la 16 ani, în schimb nu ai liber la băuturi alcoolice, cel puţin în public, decât la 21. La noi e 18 şi 18. Greu de spus cum e mai bine.

Dicţionarul nu ne ajută prea mult. Conform DEX, copilăria e „perioadă a vieții omenești de la naștere până la adolescență”. Or, și definiția adolescenței e discutabilă. În engleză e simplu: teenager este cel a cărui vârstă se termină în teen, de la thirteen (deci până la 12 ani, inclusiv, ești copil) până la ninteen, adică 19 ani - încă un reper numeric. Nu ultimul, căci Organizația Mondială a Sănătății plasează adolescența între 10 și 19 ani, iar studiile recente de neurobiologie susțin că dezvoltarea creierului continuă până în jurul vârstei de 30 de ani!

Dincolo însă de aceste nuanţe şi subtilităţi, e clar că atât copilăria, cât și adolescența se caracterizează printr-o energie, lipsă de inhibiții, aspirații, dorințe, idealuri pe care ulterior avem tendința de-a le domoli... Tocmai de aceea putem spune că marii artiști, cercetători, descoperitori și-au păstrat mai bine decât noi, majoritatea, substanța efervescentă a copilăriei - adăugându-i, desigur, experiența.

La început de iunie, deci de vară, se sărbătoreşte Ziua Copilului, la nivel internațional, din anul 1950, data de 1 Iunie fiind stabilită în noiembrie 1949 de către Federația Democratică Internațională a Femeilor de la Paris. În România, a devenit zi nelucrătoare începând cu anul 2017.

Anul acesta, ziua a fost prefațată de un eveniment de-a dreptul senzațional: la Campionatul Mondial de Robotică FIRST Tech Challenge din Houston, la care au participat 336 de echipe din 30 de țări, 4 echipe românești din 4 orașe diferite au ocupat primele 4 locuri!!

Dar nu numai ei, ci toţi copiii merită sărbătoriţi, încurajaţi şi, desigur, iubiţi, şi nu numai într-o zi, ci în toate. Ei dau sens vieții noastre și o colorează, inclusiv în atât de frumoase desene cu creta în parcuri.