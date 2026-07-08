Vindecarea, iubirea și credința prietenilor

Puțini dintre noi mai sunt cu adevărat preocupați de slujirea aproapelui. Într-o lume în care grija de sine ajunge să fie preocuparea principală a noastră, iubirea față de aproapele pare tot mai rară. Evanghelia Duminicii a șasea după Rusalii ne așază îna­inte una dintre cele mai luminoase mărturii ale iubirii frățești, o icoană a comuniunii care biruiește nepu­tința și a credinței care deschide calea către Dumnezeu.

În fața Mântuitorului este adus un om slăbănog, purtat pe targă de patru prieteni cu suflete mari și cu inimi pline de milă. El nu mai putea merge singur. Puterile îl părăsiseră, trupul îi devenise o povară, iar fiecare pas îi era cu neputință. Însă ceea ce boala nu a putut răpi a fost dra­gostea celor care îi stăteau alături. Deși trupul îi era lipsit de putere, în jurul lui se aflau oameni care au făcut din suferința lui propria lor povară și din neputința lui propria lor misiune. Ei au purtat nu doar un om, ci și durerea, nădejdea și do­rința lui de a-L întâlni pe Hristos.

Sfânta Evanghelie amintește un amănunt de o adâncă însemnătate: „Iisus, văzând credința lor...” Nu vorbește deloc despre credința slăbănogului, ci despre credința celor care îl purtau pe umeri și în inimă. Credința lor devenise punte către Dumnezeu, iar iubirea față de prietenul lor se prefăcuse într-o cale către Tămăduitorul sufletelor și al trupurilor. Tocmai de aceea nu s-au lăsat opriți de mulțime, nu au fost descurajați de piedici și nici învinși de greutăți. Cu o stăruință izvorâtă din inimă, au urcat pe acoperiș, l-au desfăcut și, cu multă grijă, și-au coborât prietenul înaintea Domnului, încredințați că acolo unde Se arată Hristos începe adevărata vindecare, mai întâi a sufletului și apoi a trupului.

Această pericopă evanghelică ne amintește de o altă întâlnire cutremurătoare dintre Mântuitorul și un slăbănog, cea de la scăldătoarea Vitezda. Acolo întâlnim un om copleșit de suferință, care rostește dureroasele cuvinte ale singurătății: „Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare” (Ioan 5, 7). Timp de treizeci și opt de ani a așteptat vindecarea, însă povara singurătății i-a fost mai grea decât însăși boala. Nu îl apăsa doar suferința trupului, ci și lipsa unei mâini întinse, a unei inimi care să-l însoțească și a unui suflet cu care să-și împartă povara.

Slăbănogul din Capernaum, dimpotrivă, nu este singur. El are prieteni, oameni care nu l-au uitat și nu l-au părăsit, oameni care au înțeles că iubirea adevărată nu se măsoară în cuvinte, ci în jertfă, în osteneală și în răbdarea de a purta crucea celuilalt. Sunt două lumi diferite, deși suferințele celor doi bolnavi sunt asemănătoare. Într-una domnește durerea singurătății, iar în cealaltă strălucește frumusețea comuniunii și a iubirii frățești. Un om așteaptă fără sprijin, în timp ce altul este purtat înaintea lui Dumnezeu pe brațele iubirii aproapelui.

Privind aceste stări, descoperim că fiecare dintre noi se regăsește, la vremea sa, în amândouă. Sunt clipe în care ne asemănăm slăbănogului de la Vitezda, așteptând un om care să ne ridice din neputință, să ne întindă mâna sau să ne poarte în rugăciunea sa. Dar sunt și momente în care Dumnezeu ne cheamă să devenim asemenea celor patru prieteni din Capernaum, purtători ai poverilor altora, sprijin pentru cei căzuți, mângâiere pentru cei întristați și lumină pentru cei cuprinși de întunericul deznădejdii.

Aceasta este, de fapt, una dintre cele mai înalte chemări ale vieții creș­tine: să devenim mâinile prin care lucrează mila lui Dumnezeu și pașii prin care iubirea Lui ajunge la cei aflați în suferință. Nimeni nu se mântuiește singur, după cum nimeni nu este chemat să poarte singur toate poverile vieții. Dumnezeu a rânduit ca oamenii să se sprijine unii pe alții, să se ridice împreună și să călătorească împreună spre Împărăția Sa.

Mântuitorul le-a spus ucenicilor Săi: „Pildă v-am dat vouă, ca precum Eu v-am făcut, să faceți și voi” (Ioan 13, 15). Învățătura Sa nu este doar o lecție rostită prin cuvinte, ci o cale a vieții, o slujire și o iubire care se arată prin fapte. Evanghelia nu se împlinește numai prin ceea ce mărturisim cu buzele, ci mai ales prin faptele izvorâte din inimă, prin puterea de a purta povara fratelui nostru și de a-l conduce, asemenea celor patru prieteni binecuvântați, înaintea lui Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel care vindecă, luminează și dăruiește viață veșnică.

Cartea Faptele Apostolilor conține una dintre cele mai cuprinzătoare mărturisiri despre întreaga lucrare pământească a Mântuitorului. În capitolul al zecelea, la versetul 38, Sfântul Apostol Petru, predicând celor adunați în casa sutașului Corneliu, spune despre Iisus din Nazaret că „a umblat făcând bine și vindecând pe toți”. În aceste cuvinte se cuprinde întreaga Evanghelie a iubirii dumnezeiești. Nu a existat moment în viața pământească a Domnului în care să nu reverse binecuvântare asupra oamenilor. Pretutindeni pe unde a trecut a lăsat în urma Sa lumină, pace și nădejde. A mângâiat pe cei întristați, a ridicat pe cei căzuți, a vindecat pe cei bolnavi, a hrănit pe cei flămânzi, a ier­tat pe cei păcătoși și a redat fiecăruia demnitatea de fiu al lui Dumnezeu. Întreaga Sa viață a fost o necontenită revărsare de iubire, milă și dăruire.

Această lucrare sfântă nu s-a încheiat odată cu Înălțarea Sa la cer. Dimpotrivă, ea continuă în lume prin Biserică, Trupul tainic al lui Hris­tos, care este chemată să prelun­gească peste veacuri, prin harul Sfântului Duh, aceeași slujire a iubi­rii și a milei dumnezeiești. De aceea, fiecare creștin este chemat să devină o mărturie vie a prezenței lui Hristos în lume, o făclie aprinsă din Lumina Lui și o inimă care bate în ritmul iubirii Sale.

Sfântul Ignatie Teoforul, unul dintre cei mai vechi și luminați Părinți ai Bisericii, spune despre cei ce își mărturisesc cu râvnă credința în Hristos că nu sunt cunoscuți după frumusețea cuvintelor lor, ci după fru­musețea vieții lor. Adevărata cre­dință nu se dovedește prin declarații, ci prin fapte care poartă pecetea iubirii. Mântuitorul Însuși întărește acest adevăr atunci când spune:

„După roadele lor îi veți cunoaște” (Matei 7, 16). După cum nici frunzele bogate, nici umbra aparentă, ci rodul arată sănătatea pomului, tot astfel, nu vorbele, ci iubirea lucrătoare, smerenia și milostenia descoperă autenticitatea credinței.

Lumea de astăzi pare să fie cople­șită de cuvinte și tot mai săracă în fapte. Avem nevoie mai puțin de discursuri și mai mult de oameni care să poarte pe umerii lor durerile celor de lângă ei. Avem nevoie de inimi care să știe să asculte, de mâini care să ridice și de suflete care să mângâie. Prietenii slăbănogului din Capernaum nu rostesc predici și nu încearcă să impresioneze prin vorbe alese, ci împlinesc în tăcere lucrarea iubirii. Ei săvârșesc ceva mai înalt: își iau prietenul pe umeri și îl duc îna­intea lui Hristos. Aceasta este cea mai înaltă slujire pe care o poate săvârși omul față de aproapele său, aceea de a-l apropia de Dumnezeu.

Orice ajutor oferit aproapelui este bineplăcut înaintea lui Dumnezeu, fie că este pentru vindecare, pentru luminarea minții, pentru dobândirea înțelepciunii sau pentru alinarea unei suferințe. Însă mai presus de toate acestea rămâne apropierea de Dumnezeu, Izvorul tuturor darurilor și al oricărei vindecări adevărate. Cel care Îl descoperă pe Hristos descoperă sensul vieții, pacea inimii și puterea de a purta orice cruce.

Evanghelia ne îndeamnă și la o altă slujire, poate cea mai grea dintre toate: slujirea propriei noastre inimi. Părinții pustiei spuneau cu adâncă înțelepciune: „Fii portarul inimii tale”. Aceste cuvinte ne îndeamnă la trezvie și la luare-aminte asupra tuturor gândurilor care caută să pătrundă înlăuntrul sufletului. Nu orice gând vine de la Dumnezeu. Unele aduc lumină, pace și nădejde, asemenea unei raze care încălzește sufletul; altele aduc întuneric, neliniște și tulburare, asemenea norilor care acoperă lumina soarelui. De aceea, începutul vieții duhovnicești este discernerea tainică a gândurilor și păzirea inimii de tot ceea ce o întinează.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că adevăratul împărat nu este acela care stăpânește popoare, cetăți sau împărății, ci acela care știe să-și stăpânească propriile gânduri. Biruin­țele asupra lumii sunt trecătoare, dar biruința asupra inimii devine începutul Împărăției lui Dumnezeu în sufletul omului. Cea dintâi și cea mai înaltă victorie este victoria asupra propriei vieți lăuntrice.

Însuși Domnul ne învață că păcatul nu începe odată cu fapta, ci cu gândul care este primit în inimă. Nu numai uciderea este păcat, ci și mânia care mocnește în adâncul sufletului. Nu doar răul săvârșit cu mâinile, ci și răutatea ascunsă în inimă îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Tot ceea ce se manifestă în afară își are începutul în taina gândurilor.

De aceea, omul ajunge asemenea gândurilor pe care le nutrește neîncetat și le hrănește în inima sa. Înțelepții spuneau pe bună dreptate: „Omul este ceea ce gândește”. Dacă gândurile sunt curate, chipul se luminează și pacea inimii se răsfrânge asupra feței și a faptelor sale. Dacă însă gândurile sunt întunecate, întunericul lăuntric ajunge să umbrească întreaga viață. Nu întâmplător Mântuitorul spune că „omul cel bun scoate cele bune din vistieria cea bună a inimii sale, iar omul cel rău scoate cele rele” (Luca 6, 45). Inima este izvorul din care se nasc cuvintele, faptele și întreaga noastră viețuire.

Iată de ce slujirea aproapelui începe întotdeauna cu vindecarea propriei inimi. Numai un suflet curățit prin rugăciune, prin pocăință și prin iubirea lui Dumnezeu poate recu­noaște lacrima celuilalt, îi poate în­țe­lege cu adevărat durerea și îi poate purta povara. Numai o inimă luminată de har devine asemenea inimii lui Hristos, care vede, vindecă și dă­ru­iește viață tuturor celor care se apropie de El cu credință și cu nădejde.

Privind lumea în care trăim, descoperim o dureroasă contradicție. Vedem oameni înconjurați de mul­țimi și totuși copleșiți de singurătate. Vedem bolnavi care au parte de medicamente și îngrijire, dar nu au pe nimeni care să le treacă pragul cu un zâmbet, cu un cuvânt de mângâ­iere sau cu o rugăciune. Vedem bătrâni care nu duc lipsă de pâinea cea de toate zilele, dar care flămânzesc după un cuvânt bun, după o vizită sau după o inimă care să-i asculte. Vedem tineri care comunică neîncetat prin nenumărate mijloace moderne și, cu toate acestea, nu cunosc bucuria unei prietenii adevărate, statornice și jertfelnice. Lumea pare mai conectată ca oricând, dar sufletele sunt adeseori mai departe unele de altele decât au fost vreodată.

În această realitate atât de frământată, cei patru prieteni ai slăbănogului din Capernaum rămân o icoană vie a iubirii creștine și un model vrednic de urmat pentru oamenii tuturor timpurilor. Ei nu caută răsplată, nu așteaptă recunoștință și nu se plâng de greutatea drumului. Dragostea lor nu pune întrebări și nu socotește prețul ostenelii. Iubirea adevărată nu ține cont de sacrificiu, ci vede doar chipul celui aflat în suferință. Ea îl ridică pe cel căzut, îi poartă povara, rabdă fără cârtire și nu-l părăsește niciodată în ceasul încercării.

De aceea, Mântuitorul le spune ucenicilor Săi: „Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc” (Ioan 15, 14). Prietenia cu Hristos nu este un privilegiu dobândit prin cu­vinte, ci o taină care se trăiește prin ascultare și prin iubire lucrătoa­re. Iar porunca Sa este limpede și ră­mâne statornică pentru toate veacurile: „Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții” (Ioan 13, 35). Aceasta este pecetea adevăratului creștin, semnul prin care lumea poate recunoaște prezența lui Hristos în inimile oamenilor.

Nu știm care vor fi întrebările pe care ni le va adresa Dumnezeu când vom sta înaintea tronului Său de judecată. Însă este greu de crezut că va prețui spectacolul din viețile noastre mai mult decât iubirea pe care am dăruit-o. Poate ne va întreba dacă am fost, măcar o singură dată, asemenea unuia dintre cei patru oameni care au purtat patul slăbănogului din Capernaum; dacă am ridicat pe cineva atunci când era căzut, dacă am întins o mână celui descurajat, dacă am șters o lacrimă, dacă l-am purtat în rugăciune și l-am cercetat pe cel bolnav sau dacă am avut răbdare cu un suflet împovărat.

Chiar dacă nu avem puterea de a-i vindeca pe cei bolnavi, asemenea Mântuitorului, avem datoria de a alina singurătatea celor uitați. Poate că nu vom săvârși minuni care să uimească lumea, dar putem rosti un cuvânt bun care să aprindă din nou speranța într-o inimă zdrobită. Poate că nu vom ridica pe cei para­lizați de pe paturile suferinței, dar putem ridica suflete căzute sub povara deznădejdii, a fricii sau a lipsei de iubire. Uneori, o rugăciune înăl­țată către cer cu credință, o vizi­tă, o îmbrățișare sau o simplă pre­zență tăcută valorează mai mult decât multe cuvinte...

Slujirea aproapelui rămâne una dintre cele mai nemijlocite căi care duc spre Împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este calea deschisă tuturor, fără deosebire de vârstă, de putere sau de învățătură. În comparație cu alte nevoințe care cer osteneli îndelungate și lupte aspre, iubirea față de aproapele începe cu gesturi mici, dar pline de sens, care pot schimba viața unui om și uneori chiar destinul său veșnic. Dumnezeu nu cere întotdeauna lucruri mari, ci o inimă mare.

Să-I cerem, așadar, Domnului să ne dăruiască o inimă bună și milostivă, care să simtă durerea altuia ca pe propria durere; să ne lumineze mintea cu gânduri curate, care să nu judece, ci să binecuvânteze; și mâini harnice, gata oricând să slujească, să ridice și să mângâie pe cei aflați în necaz.

Iar dacă, la rândul nostru, vom ajunge vreodată slăbiți de povara vieții, apăsați de boală, de încercări sau de neputințele sufletului, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dăruiască binecuvântarea de a întâlni oameni asemenea prietenilor din Capernaum: oameni statornici în credință și în dragoste care să nu ne părăsească în vreme de încercare, ci să ne poarte cu răbdare în rugăciunile lor și să ne însoțească până înaintea lui Hristos, Izvorul vieții, Doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel care ridică pe cei căzuți și îi așază din nou în lumina iubirii Sale.