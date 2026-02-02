„Ziarul Lumina” sau calea către Hristos se face mergând prin lumea aceasta cu o (in)formare duhovnicească

Aniversarea înseamnă nu doar un moment de bucurie sau de răgaz, cât și unul de reflecție și dorința de îmbunătățire a ceea ce într-un fel sau altul reprezintă pentru moment o lipsă, o neîmplinire. Sau poate mai frumos, cum cred că i-ar fi plăcut părintelui Andrei Scrima să spună, a fi (încă) pe cale. Căci un cotidian însoțește și reflectă viața de zi cu zi a oamenilor și a societății. Dar, oare, când vorbim de un cotidian creștin ce avem în vedere? Istoria cotidianului „Ziarul Lumina” ne arată că el are în vedere omul în integralitatea ființei sale. Și voi explica de ce.

În primul rând, „Ziarul Lumina” are vocația, cred eu, de a ne introduce nu doar în actualitatea vieții Bisericii Ortodoxe Române, a creștinilor ortodocși din Patriarhia Română, ci și în actualitatea socială, culturală din țara noastră. În diferitele discuții avute cu credincioși sau cunoscuți, aceștia aminteau, pe de o parte, faptul că accesibilitatea ziarului - ediția online este una fundamentală - îi determină să-l citească (nu ar putea să o facă în același ritm prin intermediul ziarului în format fizic), de la mii de kilometri sau de la un click distanță, iar, pe de altă parte, este o formă de a rămâne, fie doar la nivel mental și/sau sufletesc, aproape sau conectați de realitatea trăită de con­cetățenii noștri.

În al doilea rând, cotidianul Patriarhiei Române înseamnă pentru noi, cei care locuim vremelnic sau nu în afara granițelor țării, un mod al neuitării, fără a cădea în nostalgie, a valorilor în care o bună parte dintre noi am fost crescuți. Înseamnă că acolo, în paginile cotidianului, găsim un mod onest, accesibil, dar fără a înlocui, pagini de formare duhovnicească - mă gândesc mai ales la rubricile patristice, la documentare și, în ultima perioadă, mențiune cu titlu personal, la articolele despre Rugul Aprins.

Viziunea frumoasă a „Ziarului Lumina” este dată și de faptul că în paginile lui se găsesc elemente din viața românilor din afara granițelor țării - reportaje, viața bisericească etc. Un mod de comunicare tainic între cele două lumi - a țării și a depărtării, dar care, intim, converg spre Împărăția cerurilor. Căci, de fapt, actualitatea vieții noastre nu ar trebui să fie altceva decât pregătirea pentru întâlnirea cu Hristos Domnul, față către față, în Împărăția Lui. Geografia duhovnicească cu aplicabilitate în realitate, iată cât de mult poate cuprinde un (mai mult decât) simplu cotidian. Iar dacă am amintit de „a cuprinde”, Ziarul prin rubricile sale nu integrează până la asimilare și chiar dizolvare, pierdere sau risipire, ci înglobează respectând libertatea.

Dacă primul număr al „Ziarului Lumina” a coincis cu sărbătorirea împlinirii venerabilei vârste de 90 de ani de către vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, astăzi, la ceas aniversar al ziarului, nu pot decât să mă bucur, împreună cu românii din afara granițelor țării de existența lui, de impactul major - nu doar informativ, cât formativ și din punct de vedere duhovnicesc al Ziarului.

Trebuie să mărturisesc că prin tot ceea ce pune la dispoziția cititorului, Ziarul rămâne o ancoră care leagă și statornicește legătura noastră, a celor de departe, cu țara noastră, România. Poate că ar fi interesant, pe alocuri, pe viitor, o secțiune de limbă străină (franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă etc.), cu o selecție de articole, întrucât generațiile tinere trebuie și ele formate în duhul ­Bisericii Ortodoxe străbune.

(Pr. Alexandru Ojică, Parohia „Sfinţii Ioachim şi Ana" din Rennes, Franţa)