Lumina credinței şi a rugăciunii sau Taina prieteniei și a iertării

În a doua duminică a Sfântului și Marelui Post, Biserica a aşezat sub privirile noastre lăuntrice sublima învățătură a Sfântului Grigorie Palama despre energiile necreate. Acest corifeu al rugăciunii neîncetate a revelat lumii că, prin rugăciune stăruitoare, asceză jertfelnică și roua lacrimilor, ochii inimii se pot deschide larg spre strălucirea neapusă a harului dumnezeiesc.

Însă, înainte de a ne adăposti sub înțelesurile teologiei palamite, fie și numai prin câteva frânturi de gând, înţelegem că paginile Scripturii și prăznuirea Sfântului Grigorie ne conduc, tainic, către orizontul luminii.

Ni se vorbește despre iradierea divină, despre bucuria de a fi ajutor celor aflați în suferință, despre noblețea prieteniei și despre acea nădejde care, în graiul străvechi al Bisericii, reprezintă o așteptare înveșmântată cu încredere deplină în lucrarea Proniei.

În duminica ce a trecut, spiritul nostru a fost purtat spre cetatea Capernaum, limanul binecuvântat unde Mântuitorul Și‑a revărsat prezența în ultimii ani ai propovăduirii Sale, înconjurat de ucenici.

După ce fusese alungat din Nazaretul copilăriei Sale, Domnul a preschimbat Capernaumul într‑un autentic loc de iradiere a Veștii Celei Bune. În acest spațiu au răsunat cuvinte de foc și s‑au săvârșit minuni fără număr, cetatea devenind martora celor mai multe semne dumnezeiești ale lui Hristos. Cu toate acestea, în ciuda bogăției harului, inimile multora au rămas ferecate. Contemplând această opacitate a sufletelor care gustaseră din minuni, Mântuitorul S‑a întristat profund, rostind cuvintele ce au rămas în cronica mântuirii ca un strigăt al iubirii rănite: „Și tu, Capernaume, n‑ai fost înălțat până la cer? Până la iad te vei coborî” (Matei 11, 23).

Relatarea evanghelică ni-L înfățișează pe Domnul într‑o casă, înconjurat de o mulțime densă, flămândă de cuvânt și de tămăduire. În această atmosferă vibrând de așteptare, a fost adus în fața Sa un om cuprins de neputința slăbănogirii.

Pentru a pătrunde adâncimea acestei drame, trebuie să vedem în el chipul omului captiv în propria paralizie, dependent de milostivirea celorlalți, incapabil să pășească singur spre Izvorul Vieții.

Astfel, el a fost purtat de patru prieteni - patru inimi care au lăsat deoparte tumultul grijilor lumești și, aflând de întoarcerea Domnului în Capernaum, au purces, mânați de o dragoste jertfelnică, să‑l prezinte pe cel suferind în fața lui Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor.

Zidul uman era atât de compact, încât intrarea pe poartă părea o imposibilitate. Atunci, cu o îndrăzneală izvorâtă din iubire și credință ce nu cunoaște refuzul, au escaladat acoperișul și l‑au coborât pe cel bolnav direct în prezența Mântuitorului. Arhitectura caselor de atunci, cu acoperișuri plate menite să ofere răcoare în nopțile caniculare ale Galileei - unde zăduful depășește adesea pragul de 40°C -, a devenit calea lor neconvențională către mântuire.

Coborându‑l în acest mod neașteptat în fața lui Hristos, acești bărbați au demonstrat o credință ce sfărâmă orice obstacol material. Mântuitorul, sondând profunzimea sufletelor lor, i‑a spus celui suferind: „Fiule, iertate îți sunt păcatele”.

Se deslușește aici un detaliu de o rară finețe spirituală. Evanghelistul nu insistă pe credința celui bolnav, ci subliniază cum Domnul a prețuit credința celor care i‑au fost alături.

Credința prietenilor a fost cheia care a descuiat cerul pentru suferința celui vlăguit.

În acea clipă, umbrele îndoielii au început să murmure în inimile cărturarilor.

După triumful Învierii, Mântuitorul S‑a arătat celor unsprezece și, suflând asupra lor, a rostit cuvintele ce fundamentează Taina Spovedaniei: „Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, se vor ierta, și cărora le veți ține, ținute vor fi”.

Descoperim, prin urmare, o polifonie de lumini: lumina credinței, a prieteniei și a iertării. Patru însoțitori au ridicat pe umerii lor povara unui om și, prin forța convingerii lor, au croit drumul spre vindecare.

Biserica a rânduit ca în duminica vindecării paraliticului să fie celebrat Sfântul Grigorie Palama. Acest mistic învață că făptura umană poate deveni receptaculul luminii dumnezeiești atunci când își deschide chilia inimii prin rugă de foc și pocăință.

Reținem astfel unul dintre cele mai prețioase îndemnuri: datoria de a nu abandona pe nimeni în izolarea durerii. Uneori, omul își pierde suflul de a se ridica singur; atunci, Dumnezeu trimite prieteni, care să‑l poarte pe brațe până la Hristos.

Acolo unde omul se întâlnește cu privirea Domnului, începe marea metamorfoză, căci lumina Sa nu este o simplă emanație optică, ci o forță care reface țesătura vieții.

Învestiți cu această putere, ucenicii și succesorii lor în ierarhia Bisericii au primit mandatul de a dezlega sufletele celor ce vin cu smerenie. În contextul iudaic de atunci, ideea că un om poate ierta păcatele era de neconceput, fiind interpretată drept o blasfemie de neiertat. De aceea, cuvintele Mântuitorului au sunat în urechile fariseilor ca un tunet de hulă: „Ce spune Acesta? Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu?”, fremătau gândurile lor întunecate.

Domnul, cititorul inimilor, le‑a revelat că puterea iertării este atributul Său ontologic. El este Dumnezeu adevărat, pogorât pentru restaurarea umanității. Și, pentru ca această autoritate să devină palpabilă, a oferit o dovadă incontestabilă: restabilirea fizică a slăbănogului.

„Ce este mai lesne”, a întrebat El, „a zice: Iertate îți sunt păcatele, sau a zice: Scoală‑te, ia‑ți patul și umblă?”

Sub privirile uluite ale mulțimii, cel paralizat s‑a ridicat, și‑a asumat targa suferinței ca pe un dar al victoriei și a plecat spre casa sa, purtând în suflet o bucurie inefabilă.

Credința celor care l‑au adus pe slăbănog, iubirea lor capabilă de sacrificiu și lumina ce le inunda privirile compun un tablou de o actualitate stringentă pentru veacul nostru.

Prietenia însăși se profilează ca o temă de o noblețe rară. Părinții Bisericii o descriu ca pe un dar ceresc, o floare rară care, din păcate, pare să se ofilească în solul arid al lumii contemporane.

Cineva observa cu finețe că slăbănogul era, paradoxal, un om fericit. El lansa o întrebare provocatoare: câți dintre noi se pot lăuda cu patru prieteni autentici? Patru suflete care să lase totul - fără interese oculte sau calcule meschine - și să pornească la drum pentru a susține pe cel prăbușit sub crucea bolii.

Nu cunoaștem distanța parcursă de acești oameni, nici sudoarea depusă, dar știm cu certitudine că devotamentul lor a devenit lumină în fața Domnului. Aceasta este esența faptelor bune: o lumină care nu se stinge, ci strălucește în sufletul celui ce se dăruiește.

Așadar, contemplăm, pe de o parte, frumusețea disponibilității celor patru, iar pe de altă parte, observăm umbra suspiciunii fariseilor, lipsită de iubire.

„Cu ce putere face El aceste lucruri?”, se întrebau ei, prizonieri ai propriei necredințe.

Nu‑L recunoșteau pe Mesia, deși Îl aveau în față. Îl așteptau ca pe un concept, dar Îl respingeau ca Persoană, fiind orbi la lumina ce emana din prezența Lui.

Într‑un alt context, Mântuitorul a vindecat un alt suferind la scăldătoarea Vitezda, un om care își purtase povara timp de treizeci și opt de ani. Spre deosebire de cel din Capernaum, acela era de o singurătate absolută. Nu avea pe nimeni care să‑l ajute să atingă apa vindecătoare la momentul oportun.

Acolo unde solidaritatea umană a lipsit, Dumnezeu Însuși S‑a făcut „Omul” care să‑l ridice din deznădejde.

În schimb, slăbănogul din Evanghelia Duminicii a 2-a din Postul Mare a avut privilegiul celor patru binefăcători, calea lui fiind netezită de brațele prieteniei.

Evanghelia ne invită să reflectăm și asupra darului iertării. Întreg Postul Mare este un timp al metanoiei, un anotimp al sufletului în care implorăm curățirea de zgura păcatului.

„Iertate îți sunt păcatele”, a răsunat cuvântul dătător de viață, și cel paralizat a pornit spre un nou început.

Sfântul Grigorie Palama, teologul „slavei neapuse”, a căutat acest dar al luminii prin asceză și rugăciune, dorind să vadă ceea ce ucenicii au zărit pe Muntele Tabor. Acea lumină nu aparține ordinii create; nu este lumina aștrilor, ci însăși prezența harică a lui Dumnezeu care transfigurează ființa. Drumul spre ea trece obligatoriu prin credință și prin brațele întinse spre semenul în suferință.

Teologia Sfântului Grigorie fascinează prin profunzime și smerenie. Este o învățătură abisală, dar paradoxal de luminoasă pentru cel ce Îl caută pe Dumnezeu cu ardoare. Suntem chemați, ca fii ai Botezului, să tindem spre acea lumină ce se dăruiește celor care aduc roadele pocăinței.

Sfântul Grigorie s‑a rugat ani de‑a rândul cu o invocație cutremurătoare: „Luminează‑mi întunericul!” În această cerere se ascunde întreg secretul sfințeniei. Tradiția ne spune că Sfântul Ioan Teologul l‑a întrebat despre sensul acestei rugi, iar răspunsul a fost unul al smereniei totale: dorința de a fi izbăvit de noaptea păcatului. Ocrotit de Maica Domnului, el a urcat treptele luminii, devenind el însuși o făclie pentru alții...

Urmând tradiția patristică, el ne învață că cei ce se nevoiesc și își udă rugăciunea cu lacrimi primesc darul vederii luminii necreate. Dumnezeu rămâne inaccesibil în esența Sa, dar Se face cunoscut prin energiile Sale necreate, prin harul care ne îndumnezeiește.

Această experiență a fost tezaurul monahilor isihaști, în special al celor din Sfântul Munte Athos, care căutau în tăcere chipul lui Dumnezeu.

Erau vremuri de restriște, sub amenințarea incursiunilor străine, când mănăstirile erau prădate și odoarele sfinte ascunse în pământ. Totuși, în fața focului și a jafului, monahii nu s‑au lăsat înrobiți de cele trecătoare, ci au țintit cu perseverență spre Împărăția Luminii.

După decenii de nevoință, Sfântul Grigorie a trebuit să apere această trăire în fața criticilor occidentali care nu înțelegeau taina teosis‑ului (îndumnezeirea). Sfinții Părinți au clamat însă că această stare nu este un privilegiu exclusivist, ci o chemare adresată fiecărui suflet care se întoarce la Dumnezeu cu inima zdrobită, asemenea tâlharului de pe cruce.

Păstrez în suflet amintirea vizitei în Mitropolia de Veria, unde Sfântul Grigorie s‑a nevoit într‑o peșteră din preajma Schitului „Sfântul Ioan Botezătorul”. Acolo, între stânci, încă mai stăruie liniștea unei rugăciuni care a schimbat cursul istoriei duhovnicești.

Născut într‑o familie nobilă, fiu de sfetnic imperial, Grigorie a ales asceza în locul onorurilor de la curte, chemând în această aventură a spiritului întreaga sa familie. Mama, frații și surorile sale au îmbrățișat „calea cea strâmtă”, oferind Bisericii o constelație de șapte sfinți dintr‑o singură tulpină.

Să ne rugăm ca Domnul să ne dăruiască o inimă asemănătoare celor patru prieteni din Evanghelie. Să avem ochii deschiși spre nevoile aproapelui, conducându‑l spre Hristos, singurul capabil să vindece paraliziile noastre sufletești.

Să tindem neîncetat spre lumina care mistuie umbrele din noi, acea lumină mărturisită la fiecare Liturghie: „Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc...” Fie ca această strălucire să ne fie călăuză și mângâiere pe drumul spre Înviere.