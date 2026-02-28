Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Familia creştină se formează prin Taina Nunţii

Repere și idei
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 05 Martie 2026

Căsătoria creştină stă la baza familiei creştine. Prin Taina Nunţii se formează familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie. Nunta creştină este însoţirea dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în Biserică prin Taina Sfintei Cununii.

Unirea dintre bărbat şi femeie prin Taina Nunţii îi duce spre scopul existenţei umane în această lume, şi anume mântuirea, la care pot ajunge prin iubirea jertfelnică pe care trebuie să o arate unul faţă de altul, faţă de copiii şi semenii lor.

În cadrul căsătoriei creştine, bărbatul şi femeia sunt egali. În Biserica Ortodoxă, femeia este egală bărbatului. Teologia ortodoxă subliniază acest lucru pe baza Sfintei Scripturi şi a gândirii patristice. În Apostolul ce se citeşte la Taina Nunţii din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, ni se spune: „Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica” (Efeseni 5, 28-29).

Din acest text biblic, soţul înţelege că soţia lui este un trup cu el prin Taina Nunţii şi că trebuie să o iubească ca pe sine însuşi, urmând modelul de iubire al Mântuitorului nostru Iisus Hristos faţă de Biserica Sa, pe care a întemeiat-o prin jertfa Lui de pe Cruce. Soţul se jertfeşte pentru soţia sa şi pentru copiii săi, face acest lucru din iubire, pentru că ştie că adevărata iubire izvorăşte din starea de jertfelnicie.

Căsătoria dintre bărbat şi femeie a fost binecuvântată de Dumnezeu în Rai, iar când Fiul lui Dumnezeu a venit să mântuiască neamul omenesc, prima minune a săvârşit-o la Nunta din Cana Galileei. Astfel, Dumnezeu arată că ce a binecuvântat în Rai binecuvântează şi în lumea aceasta, şi anume căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, care stă la baza familiei creştine.

Fiind binecuvântată de Dumnezeu prin Taina Nunţii, familia creştină are ca principal scop mântuirea prin împlinirea scopurilor căsătoriei, şi anume: ferirea de păcat, naşterea de prunci şi întrajutorarea.

