Familia creştină se formează prin Taina Nunţii

Căsătoria creştină stă la baza familiei creştine. Prin Taina Nunţii se formează familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie. Nunta creştină este însoţirea dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în Biserică prin Taina Sfintei Cununii.

Unirea dintre bărbat şi femeie prin Taina Nunţii îi duce spre scopul existenţei umane în această lume, şi anume mântuirea, la care pot ajunge prin iubirea jertfelnică pe care trebuie să o arate unul faţă de altul, faţă de copiii şi semenii lor.

În cadrul căsătoriei creştine, bărbatul şi femeia sunt egali. În Biserica Ortodoxă, femeia este egală bărbatului. Teologia ortodoxă subliniază acest lucru pe baza Sfintei Scripturi şi a gândirii patristice. În Apostolul ce se citeşte la Taina Nunţii din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, ni se spune: „Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica” (Efeseni 5, 28-29).

Din acest text biblic, soţul înţelege că soţia lui este un trup cu el prin Taina Nunţii şi că trebuie să o iubească ca pe sine însuşi, urmând modelul de iubire al Mântuitorului nostru Iisus Hristos faţă de Biserica Sa, pe care a întemeiat-o prin jertfa Lui de pe Cruce. Soţul se jertfeşte pentru soţia sa şi pentru copiii săi, face acest lucru din iubire, pentru că ştie că adevărata iubire izvorăşte din starea de jertfelnicie.

Căsătoria dintre bărbat şi femeie a fost binecuvântată de Dumnezeu în Rai, iar când Fiul lui Dumnezeu a venit să mântuiască neamul omenesc, prima minune a săvârşit-o la Nunta din Cana Galileei. Astfel, Dumnezeu arată că ce a binecuvântat în Rai binecuvântează şi în lumea aceasta, şi anume căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, care stă la baza familiei creştine.

Fiind binecuvântată de Dumnezeu prin Taina Nunţii, familia creştină are ca principal scop mântuirea prin împlinirea scopurilor căsătoriei, şi anume: ferirea de păcat, naşterea de prunci şi întrajutorarea.