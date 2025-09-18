Analiză a prețurilor alimentelor la raft

Data: 18 Septembrie 2025

Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub majorarea de 2% a TVA, în august comparativ cu iunie, arată o analiză a Consiliului Concurenţei pe baza datelor din şase mari reţele comerciale.

Potrivit autorităţii, preţurile alimentelor din coşul de consum au scăzut, în medie, cu 4,18%, în august faţă de iunie. „Acest lucru arată că piaţa şi concurenţa funcţionează, întrucât companiile se luptă să îşi păstreze clienţii, cu preţuri atractive”, a declarat preşedintele instituției, Bogdan Chiriţoiu. (C.Z.)