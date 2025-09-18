Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Analiză a prețurilor alimentelor la raft

Analiză a prețurilor alimentelor la raft

Actualitate socială
Data: 18 Septembrie 2025

Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub majorarea de 2% a TVA, în august comparativ cu iunie, arată o analiză a Consiliului Concurenţei pe baza datelor din şase mari reţele comerciale.

Potrivit autorităţii, preţurile alimentelor din coşul de consum au scăzut, în medie, cu 4,18%, în august faţă de iunie. „Acest lucru arată că piaţa şi concurenţa funcţionează, întrucât companiile se luptă să îşi păstreze clienţii, cu preţuri atractive”, a declarat preşedintele instituției, Bogdan Chiriţoiu. (C.Z.)

 

