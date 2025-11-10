Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Armata poloneză, a treia din NATO

Armata poloneză, a treia din NATO

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Noiembrie 2025

Polonia începe în această lună un nou program de instruire militară pe bază de voluntariat în cadrul planului de a pregăti 500.000 de persoane până în 2026, a anunţat Ministerul Apărării, relatează Reuters. 
Polonia cheltuie circa 5% din PIB pe apărare, mai mult decât orice alt stat NATO, are a treia cea mai mare armată din Alianță, cu 216.000 de militari, şi intenţionează să o mărească cu încă o treime în următorul deceniu. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială