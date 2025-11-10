Municipiul Oradea a fost desemnat „Capitala Tineretului din România 2027”, în urma unei competiţii naţionale derulate, recent, la Vaslui, în cadrul programului dedicat tinerilor şi dezvoltării urbane
Armata poloneză, a treia din NATO
Polonia începe în această lună un nou program de instruire militară pe bază de voluntariat în cadrul planului de a pregăti 500.000 de persoane până în 2026, a anunţat Ministerul Apărării, relatează Reuters.
Polonia cheltuie circa 5% din PIB pe apărare, mai mult decât orice alt stat NATO, are a treia cea mai mare armată din Alianță, cu 216.000 de militari, şi intenţionează să o mărească cu încă o treime în următorul deceniu. (C.Z.)