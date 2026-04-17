Buget mai mic pentru programul Tomata

Data: 24 Aprilie 2026

Înscrierea în programul Tomata, schema de ajutor de minimis pentru cultivatorii de tomate şi alte legume în spaţii protejate, începută în februarie, s-a încheiat la 15 aprilie. În Olt, fermierii înscriși anul acesta au anunțat o suprafaţă cultivată totală de 1.360 ha, cu 160 ha mai mare faţă de 2025, din care peste jumătate va fi ocupată de solarii cu tomate. Deși interesul pentru program se menține ridicat, alocarea bugetară pentru 2026 este cu circa 20% mai mică decât anul trecut.

Aproximativ 5.200 de fermieri din judeţul Olt s-au înscris anul acesta în programul pentru cultivarea legumelor în spaţii protejate, cu circa 200 mai mulţi faţă de anul precedent, iar suprafaţa de spaţii protejate pe care au anunţat că o vor cultiva este de 1.360 ha, a anunțat directorul Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ) Olt, Ion Drăgoi, la finalul perioadei de înscriere.

Creșterea accesărilor și a suprafețelor care vor fi cultivate este „semn că fermierii se dezvoltă, se extind suprafeţele, se alătură şi alţi fermieri care observă succesul programului. Iar echipele noastre, adică reprezentanţi ai DAJ care monitorizează aspecte legate de producţie şi reprezentanţii APIA care verifică suprafeţele, sunt deja în sudul judeţului, la Izbiceni şi Giuvărăşti, pentru vizitele în teren.

Vor fi verificări la Băbiciu şi se va continua la fermieri care au avut încălzire în solarii şi recoltează acum tomatele”, a declarat marţi, pentru Agerpres, Ion Drăgoi. Referindu-se la tomate, șeful DAJ Olt a menţionat că până acum circa 70 de fermieri au notificat instituţia pentru a efectua verificările în teren, însă se așteaptă ca ritmul notificărilor şi vizitelor în teren să crească având în vedere cei peste 600 de producători de tomate din județ. Preţul la producător al tomatelor este în prezent de 30-35 de lei kilogramul, a menţionat Ion Drăgoi.

Conform Ministerului Agriculturii, ajutorul financiar acordat prin Tomata este de 1.500 euro pentru fiecare 1.000 mp de cultură în spaţiu protejat. Valoarea totală pe care un fermier o poate primi într-o perioadă de trei ani nu poate depăşi 50.000 euro. Lista culturilor eligibile include, pe lângă tomate, şi legume precum ardei, castraveţi, vinete, salată sau spanac. Potrivit unui proiect de act normativ pentru completarea art. 8 din HG nr. 325/2025 privind programul Tomata în 2025-2027, postat pe site-ul ministerului, bugetul alocat în acest an cultivatorilor în spații protejate este de 275 milioane lei, mai mic cu circa 20% față de anul trecut, când finanțarea a fost de 342,4 milioane lei.

La nivel național, în 2025 au accesat programul 16.638 de fermieri, cei mai mulți în Olt, Galaţi, Dolj şi Giurgiu, iar suprafaţa totală a fost de 3.617 ha. În Olt au beneficiat de ajutor anul trecut 4.965 de fermieri care au primit în total 88,5 milioane lei pentru legume cultivate pe 1.200 ha de sere şi solarii. (C.Z.)