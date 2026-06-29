Canicula actuală, efect al schimbărilor climatice

Data: 29 Iunie 2026

Valul de căldură excepțional de săptămâna trecută este cel mai sever înregistrat vreodată în Europa Occidentală și nu ar fi putut avea loc fără încălzirea globală produsă de activitatea umană, spun oamenii de știință, potrivit Reuters și Politico.eu, care citează analiza publicată vineri de consorțiul World Weather Attribution (WWA), din care fac parte cercetători de la Imperial College London și Red Cross Red Crescent Climate Centre. Temperaturile-record pentru luna iunie au făcut zeci de victime, au perturbat transporturile, alimentarea cu electricitate, au închis școli şi obiective turistice.

Cercetarea, care a comparat valul de căldură recent cu verile caniculare din 1976 și 2003, arată că un astfel de eveniment ar fi fost „practic imposibil” acum 50 de ani. „Pe întreaga durată și întindere a acestui val de căldură, am constatat că, în ultimii 50 de ani, probabilitatea producerii unui astfel de fenomen s-a schimbat enorm. Acest eveniment nu ar fi fost posibil în iunie fără schimbările climatice”, a declarat autorul principal al studiului, Theodore Keeping, potrivit Politico. În 1976, planeta era încălzită cu doar 0,3°C peste nivelul preindustrial. În 2003, încălzirea ajunsese la 0,6°C, iar anul trecut a atins 1,4°C, iar fiecare fracțiune de grad în plus crește frecvența și intensitatea valurilor de căldură. „Un val de căldură similar în luna iunie ar fi fost cu 3,5°C mai răcoros în timpul zilei în 1976 și cu 2°C mai răcoros în 2003”, a explicat Keeping.

„Da, acesta este efectul schimbărilor climatice. Da, este cauzat de noi. Da, avem soluțiile. Nu, nu le implementăm suficient de repede”, a declarat și Friederike Otto, de la Imperial College London. (C.Z.)