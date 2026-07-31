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Călătorii fără zgomot

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Data: 06 August 2026

Societatea de Transport Bucureşti pregăteşte o campanie de informare cu privire la comportamentul adecvat al călătorilor care folosesc mijloacele de transport public. Cei care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică la volum ridicat sau urmăresc videoclipuri fără căști în autobuze, tramvaie sau troleibuze ar putea fi sancţionaţi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. Inițiativa, scrie tvrinfo.ro, a pornit de la mama unui tânăr cu autism, care a lansat o petiție prin intermediul căreia a atras atenția că „zgomotul excesiv poate transforma o călătorie obișnuită într-o expe­riență copleșitoare pentru persoanele sensibile la sunete”. (O.N.)

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