Cârnații de Vâlcea, protejați european
Denumirea „Cârnaţi din topor din Vâlcea - IGP” a fost înregistrată în această săptămână în Registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP), acesta fiind al 15-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat la nivel european, a informat Ministerul Agriculturii. România mai are patru produse în curs de dobândire a protecţiei Indicaţiei Geografice Protejate la nivelul Comisiei Europene: Babic de Buzău, Brânză frământată de Teaca, Salam Poiana Mărului şi Bere Sadu, iar în faza de opoziţie europeană este Batogul de sturion. (C.Z.)