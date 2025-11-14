Cârnații de Vâlcea, protejați european

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 14 Noiembrie 2025

Denumirea „Cârnaţi din topor din Vâlcea - IGP” a fost înregistrată în această săptămână în Registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP), acesta fiind al 15-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat la nivel european, a informat Ministerul Agriculturii. România mai are patru produse în curs de dobândire a protecţiei Indicaţiei Geografice Protejate la nivelul Comisiei Europene: Babic de Buzău, Brânză frământată de Teaca, Salam Poiana Mărului şi Bere Sadu, iar în faza de opoziţie europeană este Batogul de sturion. (C.Z.)

