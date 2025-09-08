Banca Naţională a României (BNR) a lansat la începutul lunii septembrie în circuitul numismatic o monedă din argint cu valoarea nominală de zece lei, cu tema „Mihail Oromolu - 150 de ani de la naştere”.
Cele mai importante centre de inovare din lume
Regiunea formată din oraşele chineze Shenzhen, Hong Kong şi Guangzhou este cel mai mare cluster mondial de inovare, urmată de Tokyo-Yokohama (Japonia), San Jose-San Francisco (SUA), Beijing (China) și Seul (Coreea de Sud), arată clasamentul pe 2025 întocmit de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale pe baza a trei parametri: cererile internaţionale de brevete, publicaţiile ştiinţifice şi acordurile cu fonduri de capital de risc, transmite EFE. Primele 100 de centre de inovare se găsesc în 33 de țări, în top fiind China (24), SUA (22), Germania (7), India (4) şi Regatul Unit (4). (C. Z.)