Cele mai importante centre de inovare din lume

Data: 08 Septembrie 2025

Regiunea formată din oraşele chineze Shenzhen, Hong Kong şi Guangzhou este cel mai mare cluster mondial de inovare, urmată de Tokyo-Yokohama (Japonia), San Jose-San Francisco (SUA), Beijing (China) și Seul (Coreea de Sud), arată clasamentul pe 2025 întocmit de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale pe baza a trei parametri: cererile internaţionale de brevete, publicaţiile ştiinţifice şi acordurile cu fonduri de capital de risc, transmite EFE. Primele 100 de centre de inovare se găsesc în 33 de țări, în top fiind China (24), SUA (22), Germania (7), India (4) şi Regatul Unit (4). (C. Z.)

